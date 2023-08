Mário Sérgio de volta à terra pródiga

Ano passado, no Piauí, 24 gols em 30 jogos pelo Fluminense. Era a decolagem do agora artilheiro do Paysandu, Mário Sérgio, com 20 gols em 36 jogos. Domingo ele estará de volta à terra pródiga, com ambição não só por três pontos, mas também por mais gols, na determinação de superar com a camisa bicolor paraense a marca obtida com a camisa tricolor piauiense.

Apesar do enorme sucesso que fez no Piauí, Mário Sérgio não fez gol nos dois jogos do Flu contra o Altos. Um motivo a mais de ambição por gol no domingo, num jogo em que a vitória seria garantia de permanência do Papão no G8 da Série C, e largo passo rumo ao quadrangular do acesso.

Uchôa pode ou não pode?

Nesses jogos decisivos da luta contra rebaixamento, que demandam alta performance, o Remo precisa priorizar os atletas em melhores condições físicas. Pelas informações seguras que temos, Uchôa suporta bem um tempo e, talvez, mais 15 minutos no melhor rendimento, enquando Claudinei está no auge físico.

Nos treinos desta semana, sinais da permanência de Claudinei e dúvida entre Uchôa e Paulinho Curuá, que também não suporta 90 minutos. Tudo por uma combatividade implacável no setor, até porque o Volta Redonda explora muito o chute da entrada da área. Isso sugere também melhor aproveitamento do raçudo paraguaio Richard Franco.

BAIXINHAS

* Se Ricardo Catalá quiser, pode contar com Richard Franco para jogo completo. Para o jogo de sábado ainda não há uma decisão tomada, mas o paraguaio será acionado mesmo que no transcorrer do jogo, com o seu poder de mudar a conduta da equipe.

* Daniel Felipe, zagueiro que teve boas atuações pelo Remo no ano passado, é titular do Volta Redonda. O também ex-azulino Wellington Silva, lateral-direito, está sob cuidados médicos. O meia Júlio César está suspenso por cartões amarelos.

* Altos sem Elielton. O atacante paraense está suspenso. Mas o Altos terá o lateral Bruno Colaço, ex-Papão. Esta semana o clube piauiense liberou quatro jogadores, entre eles o volante Lucas Bessa, fruto do futsal do Remo, filho do ex-jogador Bebeto.

* O goleiro Rafael Mariano trocou o Altos pela Tuna Luso Brasileira. Ele era o capitão do time piauiense na Série C. Se a Tuna eliminar o Maranhão, domingo, e seguir na Série D, o paulista Rafael vai ser alternativa ao goiano Jeferson, que vem sendo destaque cruzmaltino no campeonato.

* Thiaguinho jogou as duas últimas partidas do Remo na Série C em 2022. O atacante está de volta, agora com quatro jogos pela frente. É jogador de velocidade. Estava no Jacuipense/BA.

* Caykur Rizespor 1 x 2 Fenerbahçe, em 19 de janeiro, pelo campeonato turco. Segundo o site ogol, esse foi o único jogo de Ronaldo Mendes este ano. Ele era atleta do Caykur. Agora está a serviço do Paysandu.

* Amanhã, 15 horas, no Souza, Remo x Fonte Nova Sporting, sub-20, valendo vaga na próxima Copa SP. Os dois times já decidiram a Copa Pará metropolitana. Agora vão decidir a Supercopa Pará, que envolveu campeões de outras regiões do estado.