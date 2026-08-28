Maringá prepara jogo mental contra o Papão

Quando Ivan Campanari, técnico do Maringá, chama atenção para o fator psicológico no jogo contra o Paysandu e fala de preparação estratégica do seu time, ele já está criando clima para um jogo mental. É muito importante que o Papão se prepare para não cair em cilada emocional. Afinal, o jogo já tende a ser tenso naturalmente.

Estádio lotado, torcida empolgada, muito disposta a empurrar o time. Isso tudo é muito promissor, mas terá que haver absoluta concentração do time bicolor. O Maringá está planejado para irritar e desconcentrar. Essa é a estratégia! A neurociência deve fazer a diferença. Além disso, o Maringá tem histórico respeitável como visitante nessa Série C: três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Não é um time qualquer! O Papão tem tudo para avançar com vitória, desde que não ignore os perigos.

Victor Bueno, o homem chave da variação

Trocar Taliari por Lionel Picco e Pikachu por Galeano é desenhar o time azulino no mesmo 4-3-3, mas com outra dinâmica. Mais velocidade nas transições e mais força à frente da zaga. Nessa proposta, Victor Bueno é o homem chave das variações em que Jajá e Galeano também terão os seus momentos de centroavante.

São mudanças que não comprometem em nada a consistência defensiva e oferecem novas perspectivas ao sistema ofensivo. Nada confirmado por Léo Condé, mas o jogo pedia algo diferente, que possa surpreender. O Coritiba tem sido um time muito competente como visitante, e em Belém não será diferente.

BAIXINHAS

* Se ano passado o Remo era o time dos Pedros na Série B (Pedro Rocha, Pedro Castro, João Pedro e Pedro Costa), este ano é o time dos Zés na Série A (Zé Welison, Zé Ricardo e Zé Ivaldo). É também dos Matheus (Matheus Alexandre, Matheus Felipe e Marlon Matheus).

* Igor Henrique, volante/meia do Vila Nova que entrou nos noticiários do Paysandu esta semana, é fruto do Projeto Social Castelo dos Sonhos, no bairro do Jaderlândia em Castanhal. Ele era da base do Japiim junto com um irmão muito talentoso. O irmão morreu e Igor Henrique assumiu junto à família o compromisso de ser no futebol o que os familiares esperavam do mano dele.

* Alef Manga, agora reserva no Leão Azul, foi muito hostilizado pela torcida do Coritiba no jogo de lá e se esforçou muito por um gol como resposta. Chegou a fazer, mas a arbitragem anulou. A hostilidade foi porque Alef Manga era atleta do Coritiba quando foi suspenso por envolvimento com a máfia das apostas.

* Depois das dores musculares que o tiraram do jogo contra o Atlético Mineiro, o lateral Marcelinho não repetiu a intensidade de jogos anteriores. O Remo vai precisar muito da contribuição ofensiva dele na segunda-feira, agora em dobradinha com Galeano.

* Marcelinho vai fazer o 30° jogo pelo Leão Azul. Tem dois gols e três assistências. É um jogador de 28 anos que agora está ganhando perspectivas de transferência para o exterior. O Remo já tentou estender o contrato, mas o staff dele resistiu à ideia.

* Boa cartada do Papão na investida para contratar o jovem volante Kukri. Se o negócio for fechado, o atleta passa a ter os direitos econômicos fracionados entre Águia, Coritiba e Paysandu. Kukri tem muita força física e potencial técnico para evoluir, desde que foque na carreira.

* Kukri é um jovem indígena promissor no futebol, mas tem uma vida sentimental mal resolvida, que já o fez desistir do Palmeiras, do Fortaleza e do Coritiba. O Papão aposta que a "proximidade" de Belém com Marabá pode resolver a questão pessoal do atleta.