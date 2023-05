Mais que uma decisão, um desafio para o Papão

Enquanto o Goiás mantém quase todo o time que vinha jogandoa Copa Verde, sem o ex-bicolor Nicolas, que foi para o Ceará, e o técnico Guto Pereira, substituído por Emerson Ávila, o Paysandu mudou 70%. Tem novo técnico e não pode contar com metade do elenco atual, jogadores que não estão inscritos na CV ou que estão lesionados.

Do time que vem jogando a Série C, estão fora: Thiago Coelho, Edilson, Filemon, Igor Fernandes, Jaci Maranhão, Geovane, Arthur, Vinícius Leite, e os reservas Kelvi, Juninho, Leandrinho e Luis Phelipe. Assim, mais que uma decisão, o Papão tem um grande desafio no duplo confronto com o Goiás pelo título da CV. Jogo pra superação, hoje, no Mangueirão.

Muriqui, a voz da dignidade

Na crise, Muriqui está mostrando que é a melhor contratação do Remo também fora de campo, como líder. É quem está batendo no peito e dizendo as verdades com a devida habilidade, dando exemplos de produtividade e de dignidade. Trata-se de um atleta com vida financeira bem resolvida, mas com honra bastante para encarar de frente as adversidades.

Dentro das limites devidos, Muriqui já fez críticas à postura tática e à baixa competividade do time. Já respondeu a torcedores no "cara a cara" permitido pelo clube. Em campo, 10 gols em 16 jogos, aos 36 anos.

BAIXINHAS

* Emerson Ávila, técnico do Goiás, teve carreira discreta como atleta (lateral esquerdo), inclusive com passagem pífia pelo Remo em 2006. Como técnico de base, sucesso no Cruzeiro e na seleção brasileira. Agora, um interino que vai emplacando no comando do Goiás.

* Bicolores João Vieira, Genilson e Thiago Coelho e os reservas Gabriel Davis e Gabriel Bernard, remanescentes do time campeão da Copa Verde/2022, únicos que podem ser bi.

* Tal como o time atual, eis o Remo que perdeu os três primeiros jogos no Brasileirão 1979: Dico; Marinho, Dutra, Marajó (ou China), Cuca; Aderson, Mesquita, Mareco (ou Luis Augusto); Paulinho, Jacy, Mego (ou Bebeto). Técnico: Paulo Amaral.

* Derrotas para Dom Bosco/MT (2 x 1), Vila Nova/MG (2 x 1), Ceará (4 x 1). Em toda a campanha, 33% de aproveitamento, 77° entre 94 clubes. Com 33%, o Leão brigaria contra rebaixamento nesta Série C.

* O resgate é para mostrar a fase de fracassos, como agora, com um time recheado de grandes ídolos da história do clube. A lição é que nem sempre os fracassos justificam condenação. O time atual já provou que tem potencial bem acima do que está mostrando. Importante é detectar e combater a causa.

* Águia tinindo para a decisão estadual. A crise do Remo está injetando ânimo no time e na torcida. Leão vai sofrer grande pressão, como já ocorreu neste campeonato. O time azulino, nos seus bons tempos, se impôs e venceu de virada: 2 x 1.

* Arbitragem de vídeo para Paysandu x Goiás, hoje, e também para Águia x Remo, amanhã, mas decisões do Parazão e da Copa Verde, para menos ou mais queixas.