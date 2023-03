Lua de mel pra cá e lua de fel pra lá

Do ponto de vista dos bicolores é assim: lua-de-mel cá e lua de fel lá. A Copa Verde adoçou o ambiente que estava amargo na Curuzu e azedou o que estava doce no Baenão. As notícias vão fluir nesse rumo até o outro domingo, dia 9, no Re-Pa do Parazão e da reinauguração do Mangueirão.

Os nove dias de espera e trabalho para o próximo Re-Pa vão dizer muito sobre o futuro dos dois times, por encaixe de recém-contratados, recuperação de lesionados e pelo efeito dos treinamentos. Quem melhora mais? A resposta, no jogo, será importante pela necessidade de avanços. Afinal, faltam apenas duas semanas para os grandes duelos na Copa do Brasil: Remo x Corinthians e Paysandu x Fluminense, além de Águia x Fortaleza, os jogos mais difíceis das três equipes paraenses na temporada.

Efeito dos afagos e das agruras

Os afagos vão aliviar os bicolores das agruras que vinham enfrentando. Ânimo elevado para o trabalho de elevação do nível da equipe. Sim! Porque a plenitude espantosa na virada sobre o rival foi circunstancial. Agora, a missão é estabilizar em alta performance.

No Remo, as agruras devem provocar reavaliações. É hora de perceber que já havia sinais do pecado. Houve drama nos últimos minutos contra o São Luiz/RS num jogo que parecia resolvido e quase melou no final. Houve grande apreensão diante do São Raimundo/RR. Desafogo só com o terceiro gol, nos últimos minutos. E faltou arrojo também no primeiro Re-Pa. Nos clássicos da CV o Leão "morreu" pela incapacidade de "matar", quando tinha tudo nas mãos. E assim o time vai desenhando um perfil preocupante.

BAIXINHAS

* Regulamento da Copa Verde dá mando de campo no jogo de volta ao melhor posicionado no ranking da CBF. Assim, Paysandu e Goiás farão o primeiro jogo da decisão em Belém no próximo dia 19 e o segundo em Goiânia no dia 3 de maio.

* As três defesaças que fez no Re-Pa, principalmente a terceira, no finalzinho, deram muito crédito ao goleiro bicolor Thiago Coelho. Foi a maior atuação dele em 43 jogos pelo Papão.

* Claramente fora de forma, Rogério só vem conseguindo debitar no Remo. Apagado diante do Castanhal e do São Raimundo, ele foi pífio no Re-Pa. Totalmente inoportuno o acionamento dele pelo técnico Marcelo Cabo quando o time mais precisava de intensidade.

* Edilson, Vinícius Leite, Rodolfo Filemon e os mais novos contratados Luis Phelipe (atacante) e Kelvi (volante) são opções que Márcio Fernandes ganha para o Re-Pa do dia 9.

* No Remo, Marcelo Cabo ganha o lateral-direito Lucas Marques, justo quando Lucas Mendes está suspenso, e também os meias Galdezani e Álvaro.

* Meia paulista Álvaro, 29 anos, contratado pelo Remo, é um jogador habilidoso que nas três últimas temporadas defendeu Confiança, Brusque e Ferroviária de Araraquara. Antes, havia passado três temporadas no futebol japonês.

* Paysandu venceu as suas três últimas decisões em pênaltis, todas na Copa Verde, nos últimos cinco meses. Foi campeão contra o Vila Nova e eliminou Princesa do Solimões e Remo.

* Quartas do Parazão vão durar três semanas. Abertura domingo com São Francisco x Cametá, em Ipixuna. Fechamento no dia 22, ou 23, com Paysandu x Tuna. No período, também os confrontos do Remo com o Caeté e do Castanhal com o Águia.