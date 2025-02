Lições para bicolores e azulinos

Quintana no Paysandu, Lucão e Reynaldo no Remo: zagueiros lentos, com dificuldade natural para o jogo em linha, principalmente quando estão mal protegidos. O Paysandu, com frequência, e o Remo, diante do Capitão Poço, sofrem consequências em contra-ataques. Como a fase ainda é de reconstrução das equipes, Márcio Fernandes e Rodrigo Santana precisam priorizar essa questão.

Antes de qualquer ajuste tático, o que pesou nos maus resultados de Papão e Leão foi a empáfia de quem se sente muito superior e acha que pode resolver tudo a qualquer momento. Foram dois casos de soberba, punidos com a bravura, competência e glória dos humildes. Bicolores e azulinos precisam assimilar as lições: baixar a bola, entender melhor o campeonato e ser mais competitivos. Afinal, currículo, contracheque e autossuficiência não resolvem nada em campo.

Todos na mesma "escuridão" do VAR

Assim como não chegaram ao árbitro as imagens de Remo x Capitão Poço no monitor do VAR, também não chegarão para ninguém as imagens de Paysandu x Porto Velho, hoje. A Papão TV, que seria a única opção de transmissão, terá apenas áudio.

A CBF não autorizou os clubes a transmitirem seus jogos na Copa Verde. O Remo mantém pronta a estrutura da Remo TV e insiste em uma autorização. Caso contrário, não fará nem mesmo a transmissão em áudio amanhã, no jogo contra o São Raimundo/RR.

BAIXINHAS

Favoritismo e obrigação para o Papão hoje, na estreia da Copa Verde. Mas atenção: embora seja inferior em tudo, o Porto Velho está disposto a tudo para alcançar a proeza de eliminar o Papão e conta com alguns jogadores bem credenciados.

O goleiro Digão fechou o gol na vitória sobre o Remo, no ano passado, pela Copa do Brasil. O meia Raphael Luz, agora com 35 anos, teve passagens destacadas por Cuiabá, Oeste, Portuguesa e Floresta. No Paysandu, foi discreto. O também meia Emerson Baca mostrou habilidade na passagem pelo Bragantino.

É um jogo para o Papão se impor desde o primeiro lance, com sua força máxima. Afinal, se uma vitória sobre o Porto Velho não é suficiente para redimir, uma derrota, mesmo nos pênaltis, teria consequências devastadoras.

Ao contratar o lateral-esquerdo paraguaio Alan Rodríguez, o Remo igualou-se ao Paysandu no placar das contratações para a temporada: 13 x 13. Alan Rodríguez vem causando ótimas expectativas, assim como o zagueiro argentino Joaquín Novillo e o volante paraguaio Ramón Martínez no Paysandu.

A FPF informa que, a partir da próxima rodada, o sistema do VAR passará a contar com duas ligações independentes de fibra ótica, garantindo um plano B para eventualidades como a da última segunda-feira. O fato é que cresceu a insegurança geral no uso do VAR.

O que diz a Lei Geral do Esporte sobre o acesso de crianças aos estádios? Até três anos, gratuidade. Dos três aos onze anos, meia-entrada. No entanto, pais tumultuam os portões querendo acesso livre para as crianças, conforme relato do coronel Afonso (PM) à coluna.

A lei exige que todos tenham ingresso em mãos, mesmo nos casos de gratuidade, pois esse é o único meio de garantir o benefício do seguro em casos de acidente. Além disso, é também uma forma de controle da qualidade do público, respeitando o limite de capacidade do estádio.

Vila Nova 1 x 0 Goiás, no confronto de ex-bicolores no último domingo. João Vieira jogou 87 minutos e foi destaque no VN. Esli Garcia entrou apenas na metade do segundo tempo e teve atuação discreta.