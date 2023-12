Lembranças recentes que indicam virada de página

Em 2022, o Remo começou a temporada trazendo o volante Marciel para passar por cirurgia, se recuperar e jogar. Pouco acrescentou! Trouxe o zagueiro Ewerton Sena, de ótimo currículo, mas que não jogava havia mais de um ano. O Paysandu fez aposta semelhante este ano no resgate de Rithelly, e já havia apostado alto em Ricardinho. O argumento era que só assim seria possível trazer jogadores de nível mais alto para a Série C. Este ano, os próprios clubes se desmentem.

O Remo, principalmente, está superando expectativas nas contratações. Nas listas de Leão e Papão, o único em resgate é o zagueiro azulino Reniê, de apenas oito jogos na temporada, o último em setembro.

Uchôa, a aposta bem sucedida

Anderson Uchôa veio para o Paysandu lesionado, em 2019. O clube apostou na sua recuperação e teve ótima resposta em campo. 45 jogos em duas temporadas. No Remo, 111 jogos em três temporadas. Valeu a pena!

O ideal, porém, sempre será o que estamos vendo agora. Investimentos em quem está "tinindo". Isso é alentador para quem viu o Papão trazer Pipico (2022) e o Leão trazer Rogério (2023) quando todos os dados indicavam fracasso. Contratações de cartolas que resolveram ignorar o trabalho dos analistas de desempenho. Sim, "cartolas"! Eles ainda existem.

BAIXINHAS

* Foi uma conduta de cartola que fez o vazamento do nome do zagueiro Wânderson Baiano para os noticiários e o Paysandu o perdeu para o Vila Nova. O negócio estava fechado, mas sem documento assinado. Gol contra de "gente grande".

* Felipe Gedoz e Arrascaeta formavam duplo de grande sucesso no Defensor, do Uruguai, na Libertadores 2014. Passada uma década, Arrascaeta é um milionário consagrado no Flamengo, e Gedoz, também talentoso, aos 30 anos, se dá por feliz com uma chance no Castanhal. Ele foi anunciado ontem pelo Japiim.

* José Aldo volta a ser possibilidade no Paysandu, apesar da concorrência do CRB. Nicolas está reafirmando compromisso assumido com a diretoria bicolor e com Hélio dos Anjos, apesar do assédio do Sport Recife. Lateral esquerdo Kevyn pode voltar.

* Ao ouvir pergunta sobre Vinícius, dias após a eleição do presidente Antônio Carlos Teixeira, o técnico Ricardo Catalá respondeu que "os jogadores vão se escalar semana a semana". Assim, deixou claro que o futuro do goleiro no Remo depende dele próprio.

* A direção do Remo não considera a hipótese de manter Vinícius no elenco após o Parazão, pelo declínio do goleiro ao virar vereador e por ser este um ano de campanha eleitoral. Só Vinícius pode mudar esses planos, rendendo o seu máximo.

* Como o Paysandu, o Remo também ainda não dotou o CT de equipamentos para pré-treino. Por isso, maioria dos treinos na Curuzu e Baenão. O Remo, porém, adquiriu alguns e em breve vai instalar no CT a segunda unidade do NASF.

* Pandemia criou nos atletas de futebol a consciência e o hábito de treinos em home office. Quem ainda não se apresentou aos clubes para trabalhar, está (ou deve estar) cumprindo em casa programação de atividades físicas sob orientação e monitoramento de preparadores físicos.