Leão redimido e redentor

Ao derrotar o Corinthians (2 x 0), o Remo não só se redimiu das duas derrotas seguidas para o Paysandu, como tornou-se o redentor do futebol paraense nesta fase da Copa do Brasil, depois das extravagantes derrotas do Águia e do Papão.

Marcelo Cabo, muito criticado pelas decisões tomadas nos dois últimos Re-Pas, ontem teve acertos decisivos, principalmente ao escalar Galdezani e deslocar Richard Franco para o lado direito. O Remo teve ótima performance tática, principalmente no primeiro tempo, além de ter sido um time muito valente. O time azulino criou chances até para golear o Corinthians, enquanto Vinícius fez apenas uma defesa importante.

A vantagem construída permite sonhar com a classificação que vale R$ 3,3 milhões. De imediato, o time resgata o prestígio junto à torcida e retoma a sua plenitude, embora ainda seja um time em estruturação.

Papão caricato

O Papão que se reabilitou diante do Remo na superação, jogando em altíssima rotação, ontem foi uma caricatura, com baixa intensidade, facilmente envolvido pelo Fluminense. O placar de 3 x 0 saiu barato para a superioridade do time carioca, não só no nível técnico, mas também na competitividade. O Papão foi caricato!

Os bicolores entratam em campo tão preocupados em cumprir o plano tático, em bloco baixo, que se perderam na movimentação do adversário. O Flu criou e aproveitou espaços, deu trabalho ao goleiro Thiago Coelho e não permitiu que o seu goleiro, Fábio, fosse incomodado. Vitória tranquila do tricolor carioca, que, com autoridade, engatilhou a classificação.

BAIXINHAS

* Bem que Márcio Fernandes escalou Igor Fernandes e Eltinho juntos no lado esquerdo, na esperança de conter a força do adversário pelo setor. Mas, foi justamente por onde o Fluminense construiu as suas principais jogadas, explorando o talento do colombiano Jhon Arias.

* Com o acionamento do atacante Luis Phelipe no jogo de ontem, o goleiro Alan, mais recente contratação, é o único na fila para estrear no Paysandu. No Remo, os meio-campistas Álvaro, Claudinei e Laranjeira.

* Vitória do Remo sobre o Corinthians deu boa perspectiva de renda para o Caeté, mandante do jogo de sábado pelo Parazão. Ao contrário, a Tuna, mandante do clássico contra o Paysandu, domingo, pode ter perdido dinheiro na derrota do Papão para o Fluminense.

* Jogo Fortaleza 6 x 1 Águia teve 35 finalizações do time cearense. Média de uma finalização a cada três minutos. Foi a confirmação definitiva de que o goleiro gaúcho Axel Lopes tem competência maior que a sua própria história.

* Se for executado o que está em projeto, a Copa do Brasil deixa um CT como legado para o Águia. O clube ganhou terreno da Prefeitura de Marabá e tem R$ 3 milhões para investir. Para o Remo a CB proporcionou a quitação do CT. Para o Paysandu, fôlego financeiro.

* Faltam três semanas para as estreias de Leão e Papão na Série C. Azulinos em SP contra o São Bernardo e os bicolores em casa contra a Aparecidense, sem público, por punição imposta pelo STJD.

* Rogerinho Gameleira é um caso de sucesso pouco badalado neste Parazão. A campanha do Cametá, primeiro semifinalista do campeonato, tem muito mérito do seu técnico. Próximo desafio vai ser contra Remo ou Caeté.