Leão pleno, de corpo e alma

Vibrante, valente, com novos avanços táticos, o Leão foi pleno de corpo e alma. A vitória sobre o Amazonas (2 x 1) tornou-se épica pela expulsão de Echaporã no início do segundo tempo. Com um homem a menos e prejudicado pela arbitragem (um pênalti não marcado e uma expulsão injusta), o Remo se colocou em vantagem. Vai jogar pelo empate, sábado, em Manaus, para ir à semifinal da Copa Verde.

Marcelo Rangel, Thallys, Ligger, Henrique, Jaderson e Ribamar foram gigantes. O time todo foi muito aplicado e absorveu bem a energia de uma torcida frenética. O drama, a superação física e a vitória engrandeceram o time de Gustavo Morínigo nesse processo de flagrante evolução.

Papão: soberania em jogo

O Pará foi finalista em todas as 10 edições da Copa Verde, sete com o Paysandu e três com o Remo. O futebol amazonense está em busca da primeira vez, com o Amazonas, em desvantagem, ou com o Manaus, que começa hoje o “mata mata” contra o Paysandu, maior campeão da CV com três títulos.

É como soberano da competição regional que o Papão entra em campo, hoje, 21 horas, na capital amazonense. O Manaus trata a CV como prioridade absoluta, precisando se redimir do rebaixamento à Série D. Isso significa que o Papão terá um adversário muito aguerrido. É jogo para o time bicolor se manter muito ligado!

BAIXINHAS

* Clubes que já decidiram a Copa Verde: Paysandu, três vezes campeão e quatro vezes vice; Cuiabá, dois títulos; Remo, um título e dois vices; Brasília, Luverdense, Brasiliense e Goiás, um título; Gama, um vice.

* Júnior Santos (Botafogo) 12 gols em 15 jogos, (Coritiba) 11 gols em 13 jogos, Paulo Baya (Goiás) 11 gols em 14 jogos, Flaco López (Palmeiras) 10 gols em 12 jogos. Nicolas (Paysandu) vem a seguir com 9 gols, empatado com Paulinho (Santa Cruz/RN), Pedro (Flamengo), Carlinhos (Nova Iguaçu) e Luiz Fernando (Atlético Goianinense).

* Zagueiro e volante são as posições prioritárias do Remo nas contratações que está buscando. Paulinho Curuá ainda está devendo dois dos cinco jogos (em competições da CBF) da suspensão imposta pelo STJD, pela expulsão diante do Altos/PI na Série C. Curuá é opção pra zaga.

* Águia em tripla expectativa: semifinais do Parazão, contra o Paysandu; confirmação de vaga na Série D 2025; sorteio do adversário na terceira fase da Copa do Brasil, cujos jogos devem ser dias 1° e 22 de maio.

* Adversário do Águia será um desses: Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, Grêmio/RS, Red Bull Bragantino, Vitória, Ceará, Goiás ou Athletico-PR.

* Lateral-direito Edilson tem 54 jogos pelo Paysandu. Nada brilhante, mas produtivo o bastante para ser titular. Michel Macedo, o concorrente direto, recupera-se de lesão. Enquanto isso, Bryan é a alternativa.

* Marlon, 38 anos, o mais vitorioso da Tuna, voltou ao time contra o São Francisco e será um dos pilares contra o Remo na semifinal estadual. O zagueiro havia sofrido contusão justamente no jogo contra o Leão Azul, na fase classificatória, no Baenão.