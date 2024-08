Leão entra no G-8 em noite de horrores e benção; Papão, um ponto pra lá de precioso

Marcelo Rangel precisou fechar o gol no primeiro tempo, quando o Remo deu um show de horrores. Time desconexo, perdido em campo, diante de uma Aparecidense que teve sucessivas chances e não fez gol.

Dos horrores à benção! O Remo melhorou no segundo e foi muito feliz numa jogada de contra-ataque com Pedro Victor, acionado pelo estreante Sávio. 1 x 0 até o final, com a dramaticidade habitual. Três pontos que foram de improváveis e irrefutáveis na garra, e elevaram o Leão Azul ao G8 pela primeira vez na Série C. Noite de corações a mil e resultado muito além do desempenho. E se entrar na zona de classificação foi tão difícil, permanecer será um desafio maior ainda nas três últimas rodadas da fase classificatória.

Papão: um ponto pra lá de precioso

Empate nos acréscimos (2 x 2) como prêmio à competitividade. O Paysandu conquistou em Goiânia um ponto pra lá de precioso e abriu cinco pontos de vantagem sobre a Chapecoense, primeiro da zona do rebaixamento.

Foi uma demonstração de força do time bicolor na sua persistência para empatar. O Papão frustrou a mobilização por revanche no Vila Nova, pelas duas goleadas na decisão da Coisa Verde. Além disso, deve ter aliviado o estado de tensão criado no clube pela guerra de egos Hélio dos Santos x Ari Barros.

BAIXINHAS

* Paulinho Curuá, Diogo Batista, Ribamar e o técnico Rodrigo Santana. Quatro suspensões no Remo para o jogo de sábado contra o Confiança, em Aracaju. O time sergipano tem apenas um desfalque por cartão, o zagueiro Robson.

* Azulinos "secam" como nunca o Figueirense e o Tombense, os dois times que o Remo supera pelo número de vitórias. Na próxima rodada os dois vão jogar em casa. O Figueirense contra o Londrina (6°) e o Tombense contra o CSA (15°).

* Sexta, no Mangueirão, Paysandu x Santos. Nomes marcados nos dois clubes: Paulo Robson, Márcio Fernandes, Magno. Jogaram nos dois, mas brilharam de um lado só: Moisés, Careca, Giovanni, Eder Cecom, Rossini, Manoel Maria, Arinelson. Começaram no Papão e fizeram sucesso no Peixe: Lima e Paulo Henrique Ganso.

* Sábado, o Remo vai enfrentar o Confiança pela oitava vez em Aracaju. O Leão ganhou os últimos seis jogos e perdeu o primeiro, em 1977, por 2 x 1. As seis vitórias do Leão na capital sergipana foram por 1 x 0, 5 x 3, 1 x 0, 2 x 0, 2 x 1 e 2 x 1. No cômputo geral, 13 jogos, 9 vitórias do Remo, 2 do Confiança e 2 empates.

* Juan Cazares no Santos, este ano: 14 jogos e um gol. Foram 11 jogos no campeonato paulista e três na Série B. Como não excedeu o limite previsto no regulamento da Série B, e não tinha mais espaço no Santos, transferiu-se para o Papão. No jogo da Vila Belmiro, em abril, o equatoriano não foi utilizado.

* Prazo para inscrições. Na Série C, o último prazo é 23 de agosto. Portanto, mais 17 dias. Nas Séries A e B o regulamento estabelece 20 de setembro como data limite, embora a janela de transferências se feche 18 dias antes.

* Hoje, a partir das 17 horas, na sede do Paysandu, o lançamento do livro ÍCONES DO ESPORTE PARAENSE. Vai ser no restaurante do bicolor, com TV ligada na transmissão de Brasil x EUA no basquete olímpico. Preço do livro: 50 reais. Uma tarde/noite de reencontros e reverências.

* Homenagem! Coluna dedicada à memória de Bené, maior artilheiro da história do Paysandu (249 gols), falecido no último domingo em São Paulo.