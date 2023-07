Leão e Papão, incapazes de fazer bem o que mais fazem

Contratar, mais que um verbo, uma necessidade ou vício, é um "mandamento" no futebol de Remo e Paysandu. Média em torno de 35 por ano, com altos custos e baixos resultados, em erros que se repetem ano a ano.

O mercado paraense não está atrativo, por baixa visibilidade, pela pressão e instabilidade dos clubes, apesar da credibilidade nos pagamentos. Atletas para darem certo aqui precisam ser vigorosos fisicamente e "cascudos" emocionalmente, além de competentes tecnicamente. É sempre muito difícil encaixar todos esses fatores e intetesses. Então, os clubes praticam "loteria" com muitas contratações e dispensas. Essa política "burra" faz de Leão e Papão dois clubes incapazes fazer bem o que mais fazem. E assim seguem torrando fortunas, geralmente para sofrer.

Como virar a chave?

Já que não conseguem aprender com os erros, Remo e Paysandu deveriam se voltar para a memória dos acertos. Qual era o perfil dos times nos últimos acessos? O Papão de 2012 e de 2014 tinha base jovem e regional. O Leão de 2020 só engrenou quando Paulo Bonamigo botou no time os meninos Hélio e Wállace, que se tornaram peças táticas vitais.

Em geral, jovens nativos reagem bem à pressão por serem produtos do meio. Mas são raros os que atingem lastro físico, competência tática e consciência profissional para vencer as resistências e emplacar.

BAIXINHAS

* Hoje, 19 horas, Paysandu x CSA, Náutico x Remo, jogos que desafiam todas as valências de bicolores e azulinos: bravura, aplicação tática, equilíbrio emocional, brios... Torcer e secar serão atos simultâneos para as duas torcidas.

* Muito oportuna a declaração do presidente Fábio Bentes, do Remo, sobre os 18 processos que moveu na Justica contra pessoas que o atacaram nas redes sociais, inclusive invadindo sua vida pessoal. Críticas sim, justas ou injustas. Ataques, nunca! Reagir é preciso.

* Das 18 ações ajuizadas por Fábio Bentes, 9 já resultaram em condenação. Essas pessoas que agem sem limites, produzindo e reproduzindo fake news, inclusive calúnias, precisam entender que a Internet não é mais terra sem lei.

* Dos executivos do Remo nos últimos cinco anos, Luciano Mancha formou um time de R$ 250 mil/mês que perdeu classificação na última rodada, por saldo de gols. Carlos Killa, com folha de 400/500 mensais, formou o time do acesso. Este ano, fiasco com folha de R$ 1 milhão e premiações que já passaram de R$ 1,5 milhão.

* Os estragos são progressivos no Leão, e não deixarão de ter sido no Papão mesmo que seja conquistado o acesso. A política tem que ser revista. Não é inteligente pagar tão caro por tão pouco. Estará correto delegar tantos poderes para técnicos e executivos nas contratações?

* Esses profissionais apenas passam por aqui. Trabalham em meio a uma grande disposição à farra, num mercado cheio de vícios. Cada clube deveria ter alguém confiável, "fixo", com autoridade e competência em mercado e futebol para impor limites e critérios.

* Que critérios? Isso é uma questão de projeto. Se houvesse, os clubes funcionariam com diretrizes nas contratações, dentro de uma política de mesclagem com frutos da base. Antes de tudo, porém, com capacitação física, técnica e psicológica para os garotos, necessariamente com mais competições na base.

* Que se manifestem os discordantes, que se debata o tema, que construamos juntos um novo caminho. O que não cabe é repetirmos em 2024 as mesmas críticas pelos mesmos fatos.