Leão contra o melhor ataque e Papão contra o pior time da Série C

Seis vitórias, dois empates nas últimas oito rodadas e melhor ataqueda Série C com 26 gols. Esse é o próximo adversário do Remo, o Volta Redonda, quarto colocado no campeonato. Time dirigido, há dois anos, por Rogério Corrêa, zagueiro do Remo e do Paysandu em 2009. O Voltaço faz muitos gols, mas já tomou 14 no campeonato. Jogo muito difícil para o Leão no sábado.

O Altos, adversário do Papão, não vence há 10 rodadas (5 derrotas e 5 empates). É o pior time do campeonato ("lanterna") e, conforme avaliações internas, está sob forte abalo psicológico, porém sendo valente e digno. Pela conjuntura, Papão favorito, mesmo como visitante.

Seleção com Rony e Ganso em Belém?

Brasil x Bolívia, dia 8 de setembro, uma sexta-feira, no Mangueirão, abrindo as Eliminatórias da Copa 2026. E o evento pode ter dois paraenses em campo. Rony é um nome provável, por ter entrado nas últimas convocações e por seguir em alta no Palmeiras. Ganso é um nome possível por já ser peça-chave de Fernando Diniz no Fluminense.

Será o quinto jogo da Seleção Brasileira em Belém. Desta vez contra a Bolívia. Antes, contra Chile, Marrocos, Venezuela e o jogo marcado pelo hino nacional à capela, no Clássico das Américas, contra a Argentina.

BAIXINHAS

* Paysandu chega a 44 jogadores contratados na temporada ao anunciar o meia Ronaldo Mendes, 30 anos. O atleta está voltando do exterior, após seis anos nos Emirados Árabes e Turquia. É o Papão já mirando o quadrangular do acesso.

* Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra, Evandro; Claudinei, Paulinho Curuá, Muriqui; Jean Silva, Elton e Fabinho. Time dos primeiros treinos da semana no Remo. Possibilidade para entrada de Uchôa ou de Richard Franco.

* Nino Paraíba terá dia "D" na próxima terça-feira (8), quando será julgado por envolvimento com a máfia das apostas. Corre risco de ser banido do futebol. O atleta do Paysandu foi suspenso por 30 dias e não joga mais nesta fase da Série C.

* Se a Tuna eliminar o Maranhão no domingo (vai jogar pelo empate), enfrentará Retrô/PE ou Pacajus/CE. Na ida, o time pernambucano venceu em Pacajus por 2 x 1.

* O vencedor de Águia x Atlético Cearense será adversário de Falcon/SE x Souza/PB. Na ida, em Sergipe, 1 x 1, mesmo cenário do duelo que envolve o time marabaense.

* Mário Sérgio é o 7° artilheiro do Brasil na temporada com 20 gols em 36 jogos oficiais. O bicolor só está abaixo de Cano, Pedro, Tiquinho Soares, Hulk, Vagner Love e Roger Guedes.

* Copa do Brasil sub-20. Se o Remo eliminar o Sparta/TO no próximo dia 17, no Baenão, será adversário do Fast/AM ou do São Raimundo/RR na segunda fase. Ano passado o Leãozinho chegou à terceira fase e foi eliminado pelo Internacional/RS.