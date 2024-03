Leão, agora é entrar nos trilhos contra o Trem

O Remo "evoluiu" da desconfiança para o descrédito ao ser eliminado da Copa do Brasil pelo Porto Velho, a “Locomotiva de Rondônia”. Agora, justamente contra o Trem/AP, na Copa Verde, o time azulino trata de entrar nos trilhos, agora sob a direção de Gustavo Morínigo. A estreia do técnico paraguaio é uma renovação de esperança para a torcida remista.

Pelas limitações do time amapaense, esse jogo pode ser providencial para uma melhora emocional dos azulinos, se confirmarem o favoritismo com uma vitória convincente. Também pode extremar o caos, na improvável hipótese de derrota. É jogo para cumplicidade dos torcedores, com incentivo e tolerância, e máxima competitividade dos atletas. O desafio do Leão, enfim, é entrar na linha, a todo vapor, e barrar esse Trem.

Papão atravessa o Rio Branco

Paysandu x Manaus na próxima fase da Copa Verde. O Papão avançou de fase ao atravessar o Rio Branco/AC com 3 x 0 e alguns milagres do goleiro Evandro Gigante.

O Papão começou impondo intensidade. Ao fazer dois gols em 24 minutos, o time bicolor se desconcentrou e deu chances ao adversário, que não soube aproveitar. Vitória que confirmou o favoritismo!

Num duelo à parte, o goleiro paraense Evandro Gigante, do Rio Branco, impediu Nicolas de deixar sua marca em diversos lances. Foi o "cara" do jogo!

BAIXINHAS

* Atacante paraense Aleílson, que completa 39 anos na próxima terça-feira, está na terceira passagem pelo Trem. É o jogador de maior cartaz no time amapaense, mesmo não estando em boa fase.

* Vinícius, 30 anos, atacante do Goiás, novo alvo do Paysandu, teve ótima fase no Náutico, em 2020/2021, trabalhando com Hélio dos Anjos. E no Goiás foi parceiro de ataque de Nicolas. Uma dupla que pode ser recomposta.

* Todos os contratados para a comissão técnica do Remo têm trabalhos em seleções de base, dentro das suas atuais funções: técnico Gustavo Morínigo, auxiliar-técnico Diosnel Burgos e o preparador físico Luís Gonzalo na base paraguaia, e o treinador de goleiros Daniel Crizel na base brasileira.

* Daniel Crizel é professor universitário na área de Educação Física, um destacado pesquisador e tem trabalhos acadêmicos publicados. Ele está usando todos os seus recursos para a imediata reabilitação técnica e emocional de Marcelo Rangel, goleiro que vem tendo desempenho abaixo do potencial no Leão.

* Foi por uma questão de mercado de empregos que a CBF ampliou até 19 de abril o prazo para clubes das Séries A e B registrarem jogadores. O fechamento da janela de transferências segue valendo para hoje, mas com exceção para atletas que estejam nos campeonatos estaduais.

* A decisão da CBF foi tomada para que atletas de clubes de menor investimento, em destaque, tenham a possibilidade de transferência sem desfalcar seus times nas fases decisivas dos campeonatos estaduais.

* Especialista em cabeceios, com muitos gols pelo Remo, Agnaldo de Jesus está fazendo trabalhos de correção e aprimoramento com Ribamar. O atleta tem o seu esforço reconhecido e a comissão técnica segue apostando dele como solução.