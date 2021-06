Leão: acreditar para honrar a camisa

No compromisso de honrar a camisa, o primeiro passo dos azulinos, hoje, contra o Atlético Mineiro, é acreditar. Sim! Acreditar primeiro na capacidade de obter um resultado digno, segundo na possibilidade de classificação, milagrosa ou não. E tudo passa por fidelidade tática e bravura. Afinal, o adversário é favorito para vencer e favoritíssimo para seguir na Copa do Brasil.

Paulo Bonamigo está tratando de fortalecer o time na marcação e criando alternativas de jogo para surpreender o Galo. Afinal, se a classificação é um sonho, uma atuação digna é obrigação. E também está valendo o moral do time para o confronto com o Botafogo, domingo, 16 horas, em Volta Redonda, pela Série B.

Entradas e saídas na Curuzu

Dos contratados para a temporada, o Paysandu perdeu o lateral Júnior antes mesmo da estreia. Dispensou Adriel, Fernando Portel, Igor Goularte e o técnico Itamar Shulle. Perdeu Gabriel Barbosa para o FC Seoul, da Coreia do Sul. Emprestou Flávio e Rikelton para o Gama-DF, além do atacante Debu para o Castanhal e para o Trem/AP. Podem sair Elyeser, Rui, João Paulo, Laércio e Ari Moura.

Movimento intenso de saída no Papão em 2021. Dos recém-contratados, Marcelo estreou, Danrlei e Patrick esperam a vez. E o Papão, que está contratando, terá outras estreias em breve. Troca de peças em plena viagem, com todos os perigos e esperanças.

BAIXINHAS

*Felipe Gedoz volta hoje ao Mineirão, onde brilhou na Libertadores de 2014 ao lado de Arrascaeta pelo Defensor do Uruguai, num empate em 2 x 2 com o Cruzeiro. Na época, Gedoz era tão festejado quanto Arrascaeta no Uruguai. O craque remista declarou à coluna que mantém contatos frequentes com o seu amigo, agora craque do Flamengo.

*Último jogo do Remo em BH foi contra o Atlético Mineiro, pela Série B de 2006. Vitória do Galo por 3 x 1, gols de Bilu, Donelson e Marinho, enquanto Landu marcou para o Leão Azul.

*Leandro Cearense, 36 anos, natural de Castanhal, está por conta de detalhes para voltar ao Japiim para a segunda passagem, sete anos depois da primeira. Em 2020/2021 ele fez sete gols em 30 jogos por quatro clubes: Vila Nova/MG, Moto Club/MA, ASA/AL e São Paulo Crystal/PB.

*Uma lembrança inspiradora aos bicolores para o jogo de sábado, em Salvador. Ano passado, foi com vitória sobre o Jacuipense (1 x 0), na Bahia, que o Papão iniciou reação na Série C, arrancando da luta contra rebaixamento para a classificação.

*Diego Matos, lateral de 24 anos que o Paysandu está perdendo para o Avaí, é jogador com potencial para emplacar no time catarinense, desde que evolua nas funções de marcação.

*Castanhal abriu as portas para o jovem lateral Rony, que largou o Remo através da Justiça em 2019. O atleta já rodou pelo São Caetano/SP e Sampaio Corrêa. Chegou a fazer sete jogo pelo time maranhense.

*Esmac, que já é uma grande força no futsal e no futebol feminino, torna-se clube profissional e vai disputar a próxima Segundinha. Ivanildo Cardoso é o presidente do clube-empresa de Ananindeua.