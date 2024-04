Jogão com turbilhão de emoções e festa bicolor

Um jogão! Chances pra gol lá e cá, apenas duas bolas na rede (1 x 1) enquanto a bola rolou, num jogo de muitas alternâncias. Um Re-Pa e tanto! Nos "pênaltis", vitória do Paysandu, que vai a mais uma decisão de Copa Verde.

Numa visão geral do jogo, o Leão foi mais aceso e o Papão mais objetivo. Crédito para os azulinos, pela disposição física e aplicação tática, com fidelidade ao plano de Gustavo Morínigo. Os bicolores reafirmaram a competitividade de sempre e resistiram bem à inferioridade de dois homens nos últimos minutos, pelas expulsões de Wânderson e Biel. Foi um Re-Pa na plenitude!

Leão constrói esperança e o Papão amplia a confiança

Eliminar o rival e avançar a uma decisão de título é sempre um feito grandioso, que eleva o astral. O Paysandu vai mais engrandecido para o Re-Pa da decisão estadual, domingo, mas também com a constatação de que o Remo pode mudar essa história.

O Remo não venceu o rival, mas venceu a si mesmo com a boa atuação. Mas enquanto o Leão constrói esperança, o Papão amplia a confiança para o quarto clássico desta série, último do ano, valendo o 50° titulo estadual para os bicolores ou o 48° para os azulinos.

BAIXINHAS

* A tendência é a Copa Verde invadir o mês de junho, principalmente se o outro finalista for o Cuiabá, que está na Copa Sul-Americana e já vai estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova tem somente na Série B para concorrer na sua agenda com a CV.

* Série B do campeonato brasileiro terá transmissão pelo Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view), Canal Goat (YouTube) e alguns jogos pela TV Brasil. O Goat só não transmitirá jogos em que o Santos seja mandante. O campeonato terá 38 jogos para cada um dos 20 clubes, entre eles o Paysandu.

* Como o Santos fechou contrato à parte com a Globo, a estreia do Papão será transmitida em canal aberto, no próximo dia 19, sexta-feira. O jogo será de portões fechados. O Santos está punido pelo STJD em consequência de má conduta da torcida no jogo do rebaixamento, ano passado.

* A Série C terá transmissão pelo DAZN (streaming) e pelo Nosso Futebol (canal fechado). O Remo, pelo potencial de audiência, é uma exceção com todos os jogos agendados para exibição ao vivo. O primeiro será em Belém, contra o Volta Redonda, programado para o próximo dia 21.

* Goleiro Thiago Coelho, ex-Leão e Papão, foi titular absoluto do São Bento na A2 do campeonato paulista. Disputou integralmente 16 dos 17 jogos do clube de Sorocaba na temporada. No entanto, sem competições o São Bento dispensou 22 atletas, entre eles Thiago Coelho.

* Ex-azulino Muriqui fez apenas quatro jogos este ano, pelo Joinville. O último foi no dia 7 de fevereiro. Pode ter sido o encerramento da carreira. Bem ao contrário, o também ex-azulino Anderson Uchôa é titularíssimo do Ypiranga/RS, com 13 jogos na temporada. Vai enfrentar o Remo na Série C.

* Tuna e São Francisco fazem hoje o jogo de fechamento da temporada para ambos. Uma pena! Dois times muito táticos. A Tuna já conquistou um dos seus objetivos (acesso à Série D). Hoje, 20 horas, no Mangueirão, a decisão de vaga na Copa do Brasil.