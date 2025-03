Janderson é a nova arma do Remo; PK e a dificuldade de um grandalhão no Paysandu

Janderson é a nova arma do Remo

Ponta baixinho, veloz, driblador... Janderson é uma figura raiz do futebol a serviço do Remo. Com 1,61m., o baiano de 26 anos, revelado pelo Corinthians, tem tudo para virar xodó da torcida azulina. O espaço no time ele já conquistou e será uma nova arma, agora no projeto de jogo do novo comandante, Daniel Paulista.

Janderson já tem 48 minutos em campo pelo Leão. Foram 21 minutos em Cametá e 27 contra o Criciúma. Teve alguns bons lances, mas nada que traduza o seu potencial. Agora, bem ambientado e encaixado taticamente, ele causa expectativa pelo que fará domingo contra o Santa Rosa, sobretudo pelo que já fez por Corinthians, Grêmio, Ceará e Atlético Goianiense.

PK, a dificuldade de um grandalhão

Mesmo nas suas piores atuações, neste início de temporada, PK mostrou-se diferenciado nas técnicas para bater na bola. No entanto, por ser corpulento (1,81m), só agora começa a ganhar ritmo de jogo. Os grandalhões sofrem mais para engrenar a cada início de temporada. PK já dá bons sinais. Ainda não é o caso do remista Felipe Vizeu (1.84), também corpulento.

Luizinho Lopes teve a sacada de encurtar os espaços para PK, colocando-o como terceiro zagueiro desde o Re-Pa. Na nova posição ele está ganhando ritmo e confiança. Aos poucos está se afirmando e convencendo a torcida da sua utilidade.

BAIXINHAS

* As redes sociais deram voz e poder às torcidas. O Remo teve essa prova ao anunciar um adicional de 10 reais na troca do ingresso antigo pelo atual do jogo contra o Santa Rosa. Uma reação raivosa dos torcedores nas redes sociais fez o Leão recuar.

* É cada dia mais comum decisões serem mudadas em clubes de futebol (não só do Brasil) por pressão nas redes sociais. Contratações encaminhadas são descartadas e cobradas são tentadas. Muito melhor assim do que invasão de delinquentes a locais de treinamentos.

* Quem viu e quem vê Benjamin Borasi!? O argentino sofreu perda de espaço no Papão para o paraguaio Delvalle. Restam apenas três meses de contrato para Borasi, que está emprestado até junho pelo Sarmiento da Argentina. O contrato dá ao Paysandu a preferência de compra.

* Provocada pelo Paysandu, a CBF transferiu a decisão da Copa Verde para 23 de abril (Belém) e 7 de maio (Goiânia). O Goiás aceitou de imediato. Afinal está trocando de técnico (Jair Ventura por Wagner Mancini) e terá tempo para arrumar o time.

* Para atualização de informações sobre as regras do futebol, o diretor de arbitragem da FPF, Fernando Castro Rodrigues, deu palestra aos atletas e comissão técnica do Paysandu. Vai fazer o mesmo no Remo, também com foco na Série B. Tuna e Águia, que vão disputar a Série D, também devem receber o serviço.

* Santa Rosa investindo em treinamento de cobranças de "pênalti", apostando no empate com o Remo na bola rolando. O time está tinindo, mas não terá o atacante Pecel, que está suspenso por cartões amarelos. É o único desfalque.

* Das competições de pelada e rodagem por clubes do interior, o meia Juninho, fruto da Desportiva, despontou na Tuna e se projetou no Paysandu. Juninho, 26 anos, cumpria o terceiro ano de contrato na Curuzu. Agora o meia é do ABC de Natal, reforço para a Série C.