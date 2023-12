Impressões sobre as primeiras contratações

O executivo veio da Série A e todos os atletas confirmados (Léo Lang, Vidal, Daniel, Renato Alves, Camilo e Ytalo) estavam na Série B. O Remo causa ótimas impressões e já empolga a torcida, assim como transmite confiança ao mercado em todas as transações encaminhadas.

O Paysandu mantém o pé no freio. Só confirmou Diogo Silva, Lucas Maia e Hyuri. A confirmação de Nicolas é questão de tempo. Logo o clube abrirá a represa e os nomes irão jorrar. Afinal, faltam apenas oito dias para a retomada das atividades, com parte do novo elenco.

O Papão precisa mesmo ser muito comedido nessas contratações, por conta da janela de transferências, que no primeiro semestre será de 11 de janeiro e 7 de março. Depois, o clube só poderá legalizar atletas a partir de 10 de julho, até 2 de setembro. Esses prazos são exclusivos para clubes das Séries A e B.

Uma única surpresa

O zagueiro Lucas Maia, 30 anos, voltando de seis temporadas consecutivas no futebol mexicano, anunciado pelo Paysandu, é o único dos contratados de Papão e Leão que a imprensa não antecipou nas especulações.

Por maior que seja o rigor dos clubes no sigilo dos negócios, o mercado tem voz e interesse nas divulgações. Por isso, as especulações dizem tanto. Então, torcedores mais atentos e ansiosos conseguem dar asas à imaginação, num exercício inevitável.

BAIXINHAS

* No acesso do Paysandu à Série B, uma cláusula do contrato do meia Robinho garantiu não só a prorrogação do vínculo, por mais uma temporada, como também um aumento salarial de 20%. Robinho, que fez por merecer, completou 36 anos em novembro.

* Lateral direito Vidal, confirmado pelo Remo, subiu duas vezes à Série B pelo Juventude, em 2016 e 2019. O meia Camilo, campeão da Série C 2022 no Mirassol, vem com o cartaz de quem vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Foi em 2017, num amistoso filantrópico contra a Colômbia, em prol das famílias das vítimas da tragédia da Chapecoense.

* Por decisão de Ricardo Catalá, o ídolo azulino Agnaldo de Jesus está mantido na comissão técnica. Neste período, Agnaldo acompanha de perto as atividades do sub 17 e do sub 20, que estão em reta decisiva nos respectivos campeonatos.

* Roberto Mello, empresário responsável pelo jogo do Flamaster em Belém, dia 13 de janeiro, garantiu ao colunista a presença de Adriano Imperador. Também confirmados: Bebeto, Zinho, Felipe, Adílio, Júlio César Uri Geller, Andrade, Cláudio Adão e companhia nada limitada.

* Lutador consagrado de MMA, José Aldo, torcedor fanático do Flamengo, também assumiu o compromisso de vir a Belém acompanhando o Flamaster, para contato com os fãs paraenses.

* Depois de grande sucesso do evento filantrópico com o Paysandu/2003, Vânderson planeja para dezembro de 2024 outro jogo festivo. Será com o time do Castanhal vice-campeão estadual de 2000, com Ivair, Valentim, Edil, Luis Carlos Apeú, o próprio Vânderson...

* Era dada como certa no Remo a volta do atacante Salatiel. De repente, o clube descartou. Alguma relação com o fato de o Paysandu ter descartado Mário Sérgio? Mera coincidência, talvez.