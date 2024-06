Hoje, Papão de alma lavada contra um CRB encardido

A goleada sobre o Ituano lavou a alma dos bicolores para o confronto com o encardido CRB. Por que encardido? Basta lembrar que nos últimos oito anos o CRB levou de Belém quatro empates e uma vitória sobre o Paysandu, sendo que um dos empates foi seguido de vitória nos pênaltis.

O Papão está de bem com a torcida e vai a campo, hoje, a todo vapor, numa noite de grande entusiasmo. O CRB, na zona do rebaixamento, mas com dois jogos a menos na tabela, é um time bem consistente, muito perigoso. A única certeza é que está criada a conjuntura de um jogão.

Depois da lavagem no Ituano, o Papão só precisa usar bem o ambiente da centrífuga Curuzu para ser alvejante na vida do encardido. Caso contrário, pode sair manchado. É jogo para mil e um cuidados!

Finalmente, Remo usa o que tem

O Remo tem no NASF tecnologia avançada e equipe científica de alto nível, mas o time se arrastava em campo. Por que? Como isso mudou na chegada de Rodrigo Santana.

O time jogava como treinava, em baixa intensidade, consequentemente em transições lentas e sem compactação. Ainda na "era" Gustavo Morínigo, esta coluna cobrou o uso dos dados estatísticos (GPS) dos atletas para tomada de providências. Foi o que Rodrigo Santana fez para intensificar os treinos e elevar a rotação nos jogos em mais de 60%. Isso e a organização de funções mudaram a cara do Leão, agora um time competitivo, em evolução.

BAIXINHAS

* O Remo ainda é atrapalhado pelo fator emocional, mas os atletas começam a ganhar autoconfiança. Isso tudo está virando consistência. Nas ações de ataque ainda está sobrando ansiedade, principalmente nas finalizações.

* Esli Garcia (Paysandu), Fabinho (América-MG) Marcão (Goiás) são os principais artilheiros da Série B, com cinco gols, cada. Anselmo Ramon (CRB) é vice-artilheiro do campeonato com quatro gols.

* Foi inaceitável a falta de atitude da gestão do futebol do Remo na fase de baixo rendimento físico, ignorando dados estatísticos. Em consequência, ocorreram julgamentos injustos e liberações indevidas.

* Daniel, por exemplo, um dos liberados, é titularíssimo do ABC, com 17 jogos consecutivos (Série C, Copa do Brasil e campeonato estadual). Como o Remo paga parte do salário dele no empréstimo ao ABC, Daniel deve estar impedido por cláusula contratual de jogar na segunda-feira. Essa é uma informação a ser confirmada.

* Fábio Alemão, zagueiro, titular absoluto no CRB, sucesso também no Operário/PR, no Bahia e no Sport, fez seis jogos pelo Paysandu em 2019. Veio do sub 23 do Internacional. Só foi acionado no Papão em último caso e como lateral, mas firmou-se na sua posição de origem com autoridade.

* O Operário de Ponta Grossa fez apenas sete gols em 10 jogos, mas é o terceiro colocado na Série B. A explicação está no sucesso do sistema defensivo. O time paranaense tomou apenas cinco gols. O Paysandu fez 11, mas tomou 11.

* O Paysandu é o 15° da Série B, mas com um jogo a mais que o Botafogo/SP e dois a mais que o CRB, times que estão na Z4. Isso torna muito mais importante o jogo de hoje contra o CRB. Para os objetivos imediatos de ambos, é uma "decisão".

* Depois de tantos erros em contratações, eis que o Remo acertou em cheio ao trazer Rodrigo Santana, Diogo Batista e Rafael Castro. Três casos de resposta positiva imediata, nesse aparente fim de calvário.