Hoje, o Leão põe água na fervura ou lenha na fogueira?

Quando Remo e Paysandu se enfrentam, o clássico tem atmosfera única e exige o máximo dos atletas. Quando Leão ou Papão enfrenta qualquer outro time regional, super motiva e agiganta o adversário. Por isso, não basta a superioridade técnica. Tem que haver atitude competitiva, bravura, cota extra de suor.

Esse novo time do Remo ainda não mostrou o aguerrimento necessário, mas deve ter tirado lições da derrota para a Tuna. O efeito, se houve, será medido hoje à noite, diante do Tapajós, no Baenão. Veremos o Leão se impondo ou ainda iludido com a ideia de que pode vencer como e quando quiser?

A chapa dos azulino esquentou muito na derrota para a Tuna. Hoje, uma vitória pode ser água na fervura. Qualquer outro resultado será lenha na fogueira.

O atraso de Edinho

Ao se lesionar, Edinho perdeu tempo na disputa por espaço no Paysandu. Melhor para Jean Dias, que estava pronto e já virou xodó da torcida, mas está suspenso, fora do jogo de Cametá. Melhor também para Vinícius Leite, que voltou de tratamento médico e já está jogando. Edinho, só agora recomeçando, terá que "ralar" para conquistar um lugar no ataque bicolor.

Edinho é um atacante de força e velocidade. No mínimo, uma ótima opção de banco, tão logo fique apto para jogar e explorar as suas melhores características.

BAIXINHAS

* Foi durante a campanha do 4° lugar do Remo na Série B de 2003 que nasceu Felipinho, atacante que brilhou contra a Tuna. O promissor fruto da base azulina deverá ser acionado novamente, hoje, contra o Tapajós.

* Juninho, herói na vitória do Paysandu sobre o Bragantino, é o mais cotado para substituir Jean Dias contra o Cametá. Outra possibilidade é Biel ser mantido no time, na entrada de Robinho, que deve reassumir a titularidade.

* Ano passado, Paysandu e Cametá decidiram vaga na Copa do Brasil. O Papão venceu os dois jogos e garantiu a vaga. Agora, novo formato para decisão da terceira vaga na Copa do Brasil.

* Os derrotados da semifinal do Parazão vão enfrentar os dois classificados na Copa Grão-Pará, espécie de repescagem entre os eliminados do campeonato estadual. Nesses confrontos teremos a decisão dos acessos à Série D e à Copa do Brasil.

* Tapajós com Sorriso na zaga. Ele é um dos importados do clube. Gabriel Sorriso veio do Paravaí/PR, tem 25 anos e boa rodagem. O Tapajós completou a preparação com treinos noturnos, em Paragominas, em adaptação para as circunstâncias de hoje.

* Assim como Nicolas tem boa "química" com a camisa do Paysandu, Dedé tem com a camisa da Tuna. O zagueiro amapaense está na terceira passagem pelo clube cruzmaltino. Este ano já fez três gols em cinco jogos. Ao todo, tem 46 jogos e 5 gols pela Tuna. No Castanhal fez 19 jogos, mas não teve sucesso.

* Robinho no Paysandu e Camilo no Remo são os "tios" dos garotos da base. Além de referências técnicas, são também ótimos exemplos de conduta profissional, muito dedicados, e conselheiros da garotada.