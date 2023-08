Hoje, experiência sociológica na Curuzu

Mulheres, crianças e adolescentes nas arquibancadas da Curuzu, hoje, para Paysandu x Pouso Alegre. Imagina-se um público frenético, estridente, talvez menos crítico e mais cúmplice do time bicolor. De repente, a energia pode até ser mais favorável.

Pelo ineditismo do público quase todo feminino e pelo caráter decisivo do jogo, o estádio da Curuzu vira um laboratório sociológico. Será possível a observação de comportamento coletivo gerado pelas emoções. No mínimo, será uma experiência interessante para todos, inclusive para os atletas.

Domingaço, em dupla jornada

Azulinos e bicolores vão se revezar nos atos de torcer e secar, em jornada dupla neste domingaço: 16 horas, CSA x Remo; 19 horas, Paysandu x Pouso Alegre.

Pode ser o penúltimo jogo do Leão Azul no campeonato e na temporada. A tênue possibilidade de avanço remista à segunda fase estará por conta desse e de outros jogos da rodada. Então, a obrigação moral de vencer se sobrepõe à ambição de se classificar. Até porque o Remo ainda precisa eliminar a hipótese de rebaixamento.

O Paysandu tem tudo na mão. É favoritaço para vencer e só depende dessa vitória para garantir classificação antecipada. Um luxo para quem recentemente teve momentos tenebrosos nesta Série C. Se não for uma noite de festa, terá sido uma noite de "zebra" para os bicolores.

BAIXINHAS

* Times rebaixados antecipadamente, como o Pouso Alegre, passam a ser movidos pela honra dos profissionais e pela necessidade de abrir portas para a temporada seguinte. Essa será a energia do time mineiro, hoje, contra o Papão.

* Wendel Lomar só precisou de dois jogos pelo Remo, ano passado, no final da Série C, para ganhar um b contrato com o Passo Fundo/RS e outro para retornar ao Baenão. Hoje, precisa mostrar merecimento de novo contrato, mesmo tendo sido mero reserva este ano.

* Qual é o santo protetor de Edilson no Papão? Samuel Santos concorreu como ele e saiu. Nino Paraíba está impedido pela Justiça. Anílson não emplacou. O "qubra galho" João Vieira caiu de cotação. Enfim, caminho livre para a titularidade de Edílson.

* Renan Valente, atacante sub 17 do Remo, impressionou na Supercopa Pará com uma virtude incomum. Ele dribla em velocidade para os dois lados e joga objetivamente rumo ao gol. Tem força e habilidade. Merece atenção especial!

* Presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, passará a primeira semana de setembro em Belém, por conta do jogo da Seleção. Oportunidade para ouvir questionamentos, proposições e ponderações sobre Copa Verde.

* Técnicos da Seleção Brasileira nos quatro jogos em Belém: Falcão em 1990 (0 x 0 com o Chile), Zagalo em 1997 (2 x 0 sobre Marrocos), Parreira em 2005 (3 x 0 sobre a Venezuela, palas Eliminatórias da Copa 2006) e

Mano Menezes em 2011 (2 x 0 sobre a Argentina). Agora, contra a Bolívia, é hora de Fernando Diniz.

* Campeão e vice da Segundinha vão se juntar a Remo, Paysandu, Águia, Tuna, Castanhal, Cametá, São Francisco, Bragantino, Caeté e Tapajós no Parazão 2024. O Águia, atual campeão, por enquanto é o único representante da região sudeste.