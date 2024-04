Hélio x Morínigo, admiração mútua

A série de Re-Pas, que se fecha hoje, mostra virtudes táticas incomuns no Papão e no Leão, por conta do duelo de Hélio dos Anjos com Gustavo Morínigo nas estratégias táticas. Nos habituamos a ver o clássico se repetir em imposição física. Por último, estamos vendo duelos táticos. Até as entrevistas coletivas subiram de nível, com respostas explicativas, em vez de raivosas, prepotentes ou vingativas.

A impressão passada é que os confrontos com Morínigo estão sendo inspiradores para Hélio dos Anjos em diversos aspectos, tanto no esmero em questões táticas como em conduta. Não por acaso, eles têm manifestado admiração mútua. No primeiro dos quatro clássicos, Morínigo deu "banho tático". No segundo, levou um "nó tático". O terceiro foi de igual pra igual. E hoje, que vale título?

Finalíssima, outra atmosfera

Pela igualdade de forças, é expressiva a vantagem do Paysandu, que começa vencendo por 2 x 0. Mas finalíssima tem outra atmosfera. Lembremos da decisão de 2022. O Leão fez 3 x 0 no primeiro jogo e o Papão igualou o placar em 38 minutos no segundo. O time azulino foi campeão, porém, com um gol de Leonan.

Outras decisões: em 2021, o Paysandu fez 4 x 1 na Tuna heroicamente, depois de ter perdido o primeiro jogo por 4 x 2. Em 2011 e 2012, Independente e Cametá foram de "zebras" a campeões contra Paysandu e Remo em pleno Mangueirão. São memórias que alertam os bicolores e animam os azulinos.

BAIXINHAS

* Títulos de profissionais nos 46 anos do Mangueirão. O Remo tem 20 estaduais, o Paysandu tem 18 estaduais, um brasileiro e uma Copa Verde. A Tuna tem dois estaduais, um brasileiro e a Copa do Centenário 2008 (100 anos do Parazão). Independente e Cametá um, cada.

* Os três primeiros Re-Pas da série tiveram um público total de 88.576, média de 29.925 por jogo. Pagantes: 71.630, média de 23.876. Essas médias, que crescem hoje, dão a dimensão do clássico paraense.

* Paulinho Curuá, fora da decisão de hoje por suspensão, pode comemorar uma conquista particular. Tornou-se um jogador importante para Gustavo Morínigo por sua imposição física e melhoras técnico-táticas.

* Aos 33 anos, o bicolor Jean Dias só tem títulos de segunda divisão em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Copas em Santa Catarina e São Paulo. No Papão, pode, finalmente, ser campeão numa elite estadual.

* Marco Antônio x Jaderson. Dos dois, o paraense que voltou às origens chegou cheio de cartaz, murchou. Quem chegou discretamente, estourou. Jaderson é expressão de força, combatividade e criação de jogadas no Leão Azul.

* Quem viu e quem vê Vinícius Leite?! Jogador estratégico nos planos táticos de Hélio dos Anjos e sempre decisivo, o atacante foi muito apagado nos últimos jogos, por circunstâncias ainda não explicadas. Mas, pelo histórico, Vinícius Leite sempre vai ser uma esperança para os bicolores.

* Re-Pa às 17 horas já não é a melhor opção. Tratando-se de uma decisão de campeonato, menos ainda. Ideal seria às 16 horas, para término ainda à luz do dia, em nome da segurança do público. No tempo em que o planejamento era debatido, a PM fazia esse alerta.

* 65⁠ª finalíssima entre Remo e Paysandu na história do Campeonato Paraense. Títulos: Leão 34 x 30 Papão. Não há nada maior no futebol da Amazônia do que um Re-Pa valendo título, como teremos hoje.