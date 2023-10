Hélio punido e premiado ao mesmo tempo

Algumas horas depois de ser suspenso por nove jogos, pelo STJD, Hélio dos Anjos foi premiado, ontem, com novo contrato em bases privilegiadas para seguir no comando do Paysandu. A punição é restrita às competições da CBF, mas deve ser revista no Pleno do Tribunal.

Ao garantir a permanência do comandante, o Papão arrisca-se a sofrer consequências de outras punições, pelo ímpeto incontrolável de Hélio dos Anjos. Ao mesmo tempo, previne-se com a autoridade do seu técnico na reforma do elenco. Afinal, o clube não poderá contratar ninguém sem o aval dele. Isso é muito importante, considerando-se a profusão de erros cometidos este ano nas fases de Márcio Fernandes e de Marquinhos Santos.

No Remo, "bandeirada" para a corrida presidencial

Sinal verde para os quatro candidatos, e "bandeirada" para a corrida presidencial. Com as candidaturas homologadas, Antônio Carlos Teixeira, Renan Bezerra, Marco Antônio Pina e Jader Gardeline passam a defender as suas plataformas em três anos de campanha para julgamento dos associados.

Algumas propostas são muito pertinentes e edificantes para o clube. Outras, nem tanto. Em nome da isenção, a coluna não vai fazer comparações. Isso cabe aos eleitores, que precisam ser muito responsáveis e criteriosos ao irem às urnas no dia 12 de novembro.

BAIXINHAS

* Nenhuma expectativa de que a suspensão por nove jogos, no STJD, tenha efeito educativo na conduta de Hélio dos Anjos. Impetuoso ao extremo, movido à emoção, ele vai seguir com seus excessos, por mais criticado que seja, e ganhando aplausos da torcida bicolor enquanto for vitorioso.

* Hélio dos Anjos diz que teve propostas da Série B tão logo fechou-se a campanha do Papão na Série C, mas preferiu guardar esse período para repouso e lazer. Qualquer clube que o tivesse contratado, agora ficaria sem ele à beira do campo.

* Na decisão da Série C, duelo direto entre Diego Tavares (Brusque) e Renan Castro (Amazonas), dois rejeitados pelo Remo. Eles se enfrentaram por 45 minutos no domingo em Manaus e devem se reencontrar na finalíssima, domingo, em Brusque.

* Goleiro de um jogo só. Alan Bernardon, cedido pelo XV de Piracicaba ao Paysandu em junho, fez um único jogo. Foi no empate com o São José/RS (1 x 1) na Curuzu.

* Logo, Alan Bernardon virou terceiro goleiro, abaixo de Matheus Nogueira e Thiago Coelho, depois de Gabriel Bernard perdeu a confiança dos bicolores. Enfim, Alan foi uma das tantas contratações pífias do Paysandu na temporada.

* Chico Monte Alegre, que brilhou intensamente zaga do Remo de 1989 a 1991, está investindo na carreira de técnico na França, com possibilidade de trabalho na Espanha. Em conversa com o colunista, ontem, fez questão de registrar o enorme carinho pelo Leão Azul.

* Na ótima passagem pelo futebol de Portugal, Chico Monte Alegre chegou a ser sondado para jogar na seleção portuguesa, mas foi obrigado pelo Sport Recife a voltar, sofreu grave lesão e teve a carreira muito prejudicada.

* Aniversário! Esta coluna chega hoje à marca de 20 anos nas páginas de O LIBERAL. Trabalho e prazer a cada dia!