Há quatro confrontos, só dá Leão em Aracaju

Estatísticas podem gerar energia positiva. Que tal lembrar que o Remo ganhou todos os últimos quatro jogos que fez contra o Confiança em Sergipe? 1 x 0 em 1992 (Formiga), 5 x 3 em 2016 (Levi 2, Allan Dias 2 e Edno), 1 x 0 em 2017 (Edgar) e 2 x 0 em 2018 (Gabriel Lima 2). A última derrota remista para o Confiança em Aracaju foi em 1977, por 2 x 1.

Desta vez, o time paraense chega em alta, apesar dos muitos desfalques, e o time sergipano está em baixa cotação na Série B. Ótimas perspectivas para os azulinos, embora isso também indique um adversário muito valente, disposto a tudo para se reabilitar e sair da Z4 do campeonato.

Defensor é o artilheiro do Papão

Nicolas saiu com seis e Gabriel Barbosa com cinco gols. Na ausência deles, o zagueiro/volante Denilson é o artilheiro do Paysandu na temporada, com quatro gols em 24 jogos. Denilson fez dois no Parazão, um na Copa do Brasil e um nesta Série C. Em segundo lugar, com dois gols, estão Rildo (4 jogos), Diego Matos (19 jogos) e Marlon (23 jogos). O clube segue esperando resposta do investimento que fez nos badalados atacantes Thiago Santos e Rafael Grampola, até agora improdutivos.

Vice-líder do seu grupo, mas num bolo de seis clubes que disputam quatro vagas, o Papão vai ter confronto com concorrente direto na próxima rodada. Jogo em Volta Redonda/RJ, domingo, 18 horas, contra o Volta Redonda.

BAIXINHAS

* Erick Flores vai desfalcar o Remo por cerca de 25 dias. Para Romércio e Matheus Oliveira a previsão é de duas semanas. São casos de lesão muscular, tais como Lucas Siqueira e Wellington Silva. Para o jogo de hoje, a compensação está no retorno de Felipe Gedoz, depois de cumprir suspensão.

* Até o final de julho o Papão tinha três laterais esquerdos: Bruno Collaço, que foi para o Vila Nova/GO, e os outros dois, que estão lesionados. Talvez seja necessário improvisar na posição contra o Volta Redonda, como já ocorreu contra o Jacuipense. O zagueiro Victor Sallinas é a alternativa.

* Aos 36 anos, Leandro Cearense vai mostrando que ainda vale a pena apostar nele como goleador. Em nove jogos pelo Castanhal nesta Série D, ele já tem cinco gols. Foi o maior destaque na goleada sobre o GAS de Roraima, no último domingo, com três gols e duas assistências.

* Gustavo Ramos, atacante que defendeu o Remo em 2019 (35 jogos e 5 gols) estará em campo, hoje, pelo Confiança. O time sergipano está desfalcado do zagueiro Nirley e o lateral-esquerdo João Paulo, ambos suspensão, e de outros sete jogadores por lesão, inclusive o artilheiro Neto Berola.

* O Remo terá dois ex-Confiança: o lateral Thiago Ennes e o atacante Renan Gorne. O volante Jeferson Lima poderia ser mais um, mas deixou o Leão Azul ainda no campeonato estadual, em passagem muito discreta.

* Estava programada para hoje uma homenagem do Remo ao ídolo Júlio César Uri Geller, que brilhou no Leão em 1977/78, cedido pelo Flamengo. É que ele estava morando em Aracaju e faria visita aos azulinos no hotel, mas na semana passada foi chamado de volta ao Rio pelo Flamengo. Júlio é coordenador do Flamaster, que está sendo reativado.