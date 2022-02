Gedoz ou Ricardinho? Ou nenhum dos dois?

Quem será o grande protagonista do Re-Pa? O azulino Felipe Gedoz e o bicolor Ricardinho são os principais candidatos, mas não falta quem possa roubar a cena, como Vinícius, Bruno Alves, Brenner, Toscano, Dioguinho, Danlei...

Tanto o Remo como o Paysandu usam muito os lados do campo. O time azulino mais em triangulações e eventuais lançamentos para a velocidade de Bruno Alves. Nas duas situações, Gedoz é fundamental. O time bicolor explora mais as bolas longas, mas elabora muito as jogadas a partir de Ricardinho. Seguramente, os dois serão muito vigiados e combatidos. É o que pode elevar um dos coadjuvantes a herói.

Estatísticas acusam empate nos Re-Pas da Curuzu

A história registra 195 jogos Remo x Paysandu no estádio da Curuzu. As estatísticas, levantadas pelo professor Orlando Ruffeil, acusam 67 vitórias de cada clube e 61 empates, com 312 gols do Papão e 309 do Leão.

O clássico de hoje pode ter o efeito extra de desempatar a somatória de vitórias na Curuzu. A longa história do Re-Pa começou justamente no estádio bicolor, em junho de 1914, com vitória remista por 2 x 1, quando o estádio ainda era da empresa Ferreira & Comandita.

Puxando o histórico para os Re-Pas do Parazão, são 118 vitórias do Leão Azul, 103 vitórias do Papão e 122 empates. Na totalização de gols, 418 x 417 para o Leão.

BAIXINHAS

* O Paysandu é um time muito bem armado para o jogo aéreo, a partir das cobranças de falta e de escanteio por Ricardinho. Marcão, Mikael e Toscano são os caras da área, como também seria o caso de Bileu.

* O fato de o Papão ser forte no jogo aéreo pode levar Bonamigo a escalar Paulinho Curuá em vez de Pingo. Eles se igualam na força de marcação e na iniciação de jogadas, mas Curuá oferece cerca de 20 centímetros a mais de altura. Mas isso é só um palpite, não há informação nesse sentido.

* Eis que Thiago Coelho vai seguir assistindo o Re-Pa do banco de reservas, só mudando de lado. Elias Curzel segue titular, mas só agora deverá ser testado. Ainda não foi exigido o bastante para provar aos bicolores do que é capaz.

* No mesmo horário do Re-Pa, Águia x Castanhal em Marabá, jogo decisivo para ambos na busca pela classificação. Um pouco antes, 15h30, o inédito duelo Bragantino x Caeté, inaugurando uma nova rivalidade do futebol paraense.

* A rodada ainda tem hoje Itupiranga x Paragominas, Independente x Tuna, e amanhã Tapajós x Amazônia. Temperatura subindo para todos, por classificação ou contra rebaixamento. O Paysandu é o único classificado, mas precisa defender o cartaz já construído junto à Fiel.

* Re-Pa de hoje não será mostrado pela rede nacional da TV Brasil, nem pela TVE da Bahia. Transmissão só pela TV Cultura do Pará e retransmissão pela TV Meio Norte do Piauí.