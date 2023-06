Fabinho, o operário de Catalá

A limitação técnica é bem compensada pelo azulino Fabinho, 27 anos, com raça e obediência tática. Asim, ele está virando o operário de Ricardo Catalá. Se finalizar jogadas é função, executar a primeira marcação é obrigação. E Fabinho tornou-se muito útil ao Remo com o seu esforço para dificultar a iniciação de jogadas do adversário, coisa que Muriqui não tinha vitalidade física para fazer. Muriqui completa 37 anos amanhã.

Com 9 gols em 23 jogos, e com nova função, Fabinho pode subir de cotação com o time, assim como Lucas Marques e Pedro Victor, também em franca ascensão. Kevin tem sido destoante, mas Leonan está pronto para reassumir a lateral esquerda, se Catalá o preferir.

O melhor a fazer, agora, pelo Papão

Quando o técnico do Paysandu pede paciência na reconstrução do time, faz o que qualquer outro no lugar dele faria. Quando fala dos muitos embaraços desse processo, diz o que qualquer outro diria. E até quando põe o time na retranca, como fez no Paraná, não deixa de ser coerente com o estágio do time.

O Papão errou demais na temporada. Hoje tem um time em reconstrução, alguns jogadores fora de forma e um ambiente desfavorável. Esse é o período mais delicado do clube no ano, por estar definindo qual será sua luta, se por classificação ou contra rebaixamento. Quanto mais pressão, pior. Acreditar no trabalho, cobrando com equilíbrio, é o melhor a fazer.

BAIXINHAS

* Até o Re-Pa, em 16 de julho, Leão e Papão terão quatro jogos, cada, dois fora e dois em casa, na Série C. Remo contra Pouso Alegre (F), Figueirense (C), Floresta (F), Operário (C). Paysandu: Floresta (C), Botafogo (F), Brusque (C), Amazonas (F)

* Fase mais crítica do Remo na temporada assanhou a oposição ao presidente Fábio Bentes, inclusive com investidas no Conselho Deliberativo para sua destituição. As investidas não avançaram, porém.

* Remo, América e Operário foram os times menos vazados das quatro últimas rodadas da Série C: um gol tomado. Pouso Alegre tem um dos piores ataques (só fez 6 gols) e uma das melhores defesas (só tomou sete gols), em oito rodadas.

* Paysandu divide com o Manaus a triste posição de pior ataque do campeonato, com apenas cinco gols (média de 0,62 por jogo), como se não bastasse ser o mais cazado de todos, com 13 gols tomados (1,6 por jogo).

* Paraense Rony, ídolo do Palmeiras, vai fazendo golaços também fora de campo. O atleta deu carinho e amplo suporte à recuperação de um garotinho palmeirense de Carapicuíba/SP, seu fã ardoroso, que havia passado por transplante do coração. Belíssimo exemplo de empatia e de responsabilidade social.

* Águia x Trem/AP em Marabá, Princesa do Solimões x Tuna, hoje, 20 horas, na Série D. Paraenses mandando bem na competição!

* Nicolas Careca no Papão, Rafael Silva e Marcelo no Remo são jogadores na fila para estrear, enquanto outros estão chegando à Curuzu e Baenão.