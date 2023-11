Entrevista fechou portas do Remo para Muriqui

“Quando a gente foi começar a treinar no CT, lá em Outeiro. Chove muito aqui, e aí você pisava, parecia um mangue, por causa da chuva". Por essas palavras, numa entrevista, Muriqui fechou as portas do Remo. A fonte da coluna disse que a volta (ou não) de Muriqui estava em avaliação, com maior tendência para ser descartado. As palavras do atleta fecharam a questão.

Apesar dos 37 anos, Muriqui ainda teria futebol para ser útil, mas é relativamente caro e foge de algumas prioridades buscadas na recomposição do elenco, como também é o caso de Diego Ivo. Já Anderson Uchôa foi descartado por um fator clínico que o deixou fora de jogos muito importantes na temporada.

Os mesmos técnicos para novos times

O fato de Remo e Paysandu manterem seus técnicos para a temporada seguinte (também a Tuna) é uma grata raridade. No entanto, os times serão outros. Reforma ampla!

Em princípio, o Papão deve repetir Matheus Nogueira, Edílson, Wânderson, João Vieira, Robinho e Vinícius Leite. Talvez Mário Sérgio, se retornar. O Leão vai ter reforma drástica. Um novo time será construído, conforme os critérios de Ricardo Catalá. Uma figura central desse novo Remo deverá ser o meia Camilo, 37 anos, ex-Mirassol, jogador sempre muito elogiado por Catalá e que ficou disponível na semana passada, ao rescindir o contrato com o clube paulista.

BAIXINHAS

* Surpresa! Além de Diego Ivo, Anderson Uchôa (já contratado pelo Ypiranga/RS) e Muriqui, também o lateral Evandro ficou fora dos planos de Catalá para 2024. É provável que reapareça no Águia.

* Dos atletas importados no elenco de 2023, Ricardo Catalá gostaria de ter os zagueiros Ícaro e Diego Guerra, além do atacante Pedro Victor, que se recupera de cirurgia. Ícaro está em alta no Sampaio Corrêa. Titular nos últimos nove jogos.

* Diego Guerra, após sair do Remo, jogou sete partidas pelo Figueirense na Copa Santa Catarina e foi contratado pela Portuguesa/RJ. Deverá formar dupla com o ex-bicolor Rodolfo Filemon no campeonato carioca.

* Uma década depois da segunda passagem pelo Papão, o zagueiro Fábio Sanches pode estar de volta à Curuzu. FB completa 33 anos dia 6 de janeiro e deve se despedir amanhã da Ponte Preta, diante do CRB, justamente no 90° jogo pelo time de Campinas.

* Tal como o volante Geovane, contratado pelo Santo André, o goleiro Thiago Coelho também toma o rumo do interior de São Paulo. Assinou com o São Bento. E eles não serão os únicos ex-bicolores no campeonato paulista.

* Rafael Silva, analista de desempenho e mercado, acompanha o executivo Sergio Papelim na migração do Fortaleza para o Remo. Ainda podem ocorrer outras transferências do Leão cearense para o Leão paraense.

* Athirson Mazzoli, ex-lateral que jogou com Roma no Flamengo, é o provável técnico do Santa Rosa para o Parazão, podendo vir com ele o ex-atacante rubro-negro Reinaldo. O Santinha tentou contratar o lateral Pará, também ex-Flamengo, mas chegou atrasado. O veterano já tinha fechado com outro clube.