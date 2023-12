Entre contratados e especulados, dez nomes no Leão

Ytalo, centroavante, Renato Alves e Daniel, volantes, são nomes confirmados pelo Remo. Por confirmar, o goleiro Léo Lang, os zagueiros Habraão e Ícaro, os meias Pavani e Camilo, os atacantes Romarinho e Salatiel. Desses, Ícaro e Salatiel já vestiram azul-marinho.

Léo Lang é jovem goleiro formado pelo Fluminense, reserva do Tombense na Série B. Habraão é do Fortaleza e estava emprestado ao ABC, de onde vem também o volante Daniel. Renato Alves, o outro volante, vem do Atlético/GO. O meia Giovani Pavani foi destaque da Chapecoense na Série B. O também meia Camilo vem do Mirassol. Outro meia seria um que já jogou em Belém.

Romarinho é uma história à parte. Chegou a ser contatado pelo Remo para 2018, após brilhar no Globo/RN, mas o Fortaleza fez proposta bem melhor e o levou. Agora, Sérgio Papellin está viabilizando o empréstimo do atleta ao Leão Azul.

Contratado! Nícolas é do Papão

O atacante Nícolas, ídolo dos bicolores, curte férias nos Estados Unidos e ao retornar vai se apresentar ao Papão. Ceará e Paysandu ainda discutem alguns detalhes da negociação, mas já houve acordo para liberação do atleta. O Ceará vai pagar um quarto do salário de Nícolas nesse empréstimo.

Uma das questões pendentes é se Nícolas terá contrato de um ou de dois anos com o Paysandu. Ele está com 34 anos e fez seu último jogo com a camisa bicolor em julho de 2021. Fez o gol da vitória (2 x 1) sobre o Santa Cruz, em Recife.

BAIXINHAS

* Além do gaúcho Nicolas, outros três atacantes serão anunciados em breve pelo Papão. Um desses três seria Hyuri, 32 anos, dois gols em 16 jogos pelo CRB.

* Renato Alves, volante contratado pelo Remo, é fruto do Atlético Goianinense e completou a formação de base em Portugal, no Porto e no Santa Clara. Rodou por vários clubes, voltou para o Dragão e agora é do Leão. Daniel, também volante, foi um dos primeiros nomes propostos por Ricardo Catalá, por ter sido atleta dele no Mirassol.

* Meia Juninho, paraense, comprado pelo Paysandu, deu um belo salto no futebol aos 24 anos. Até o ano passado ele jogava no Parazão da Pelada, depois de ter sido lançado no campeonato estadual pelo Amazônia. Este ano, aproveitou bem as chances que teve na Tuna e no Paysandu.

* Atualmente, são até 52 as profissões contidas no departamento de futebol dos grandes clubes. Esse dado foi revelado por Wagner Mancini, técnico do Ceará e presidente da Federação Brasileira dos Técnicos de Futebol, na palestra que deu em Ananindeua no curso do Sindicato dos Treinadores da Região Norte.

* Vandick ainda era jogador e já contribuía em contratações do Paysandu. Numa pelada de fim de ano ele encontrou o lateral-direito Rodrigo, o sondou e o colocou em contato com o Papão. Rodrigo foi titular absoluto no time bicolor da Libertadores.

* O Paysandu querendo ou não, vai jogar as primeiras 15 ou 16 rodadas da Série B com o time do Parazão, por força das janelas de transferências: 11 de janeiro e 7 de março e 10 de julho a 2 de setembro.

* Gramado do Diogão (Bragança) recebendo melhorias. Trabalho do agrônomo Benedito Dutra e equipe. Isso garante que Bragantino e Caeté não vão precisar sair da cidade quando forem mandantes no Parazão.