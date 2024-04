Em preparo físico o Papão entra 'tinindo' na Série B

Em julho, na Série C, o Paysandu se arrastava em campo. Hélio dos Anjos chegou e chamou o preparador físico Thomaz Lucena, ex-Náutico, que liderou a transformação. O Papão decolou rumo à Série B e está repetindo o trabalho que contribuiu muito na conquista do Parazão. Em rendimento físico, o time bicolor entra "tinindo" na Série B.

O Santos também "voou" no seu campeonato estadual, como a maioria dos times da Série B. O efeito mais importante será notado depois da 10ª rodada, na resistência dos atletas. Os desgastes físicos, pela intensa maratona de jogos e viagens, vai implicar em variações de rendimento. Vai ser a hora das reposições, hora do elenco.

Revelações, o ganho do Leão

Zagueiro Jonilson, 22 anos, seis jogos. Volante Henrique, 22 anos, 15 jogos e um gol. Atacante Felipinho, 10 jogos e dois gols. Atacante Kanu, 20 anos, quatro jogos e um gol. A essas revelações soma-se mais um atacante, Ronald, 21 anos, 11 jogos e um gol, em ascensão. O próximo será o meia Guty, 20 anos.

A conquista de espaço por frutos da base foi algo que o Remo resolver oportunizar nas competições do primeiro trimestre, e deu certo. Esse é o ganho do Leão na temporada, até agora, conforme o projeto da gestão de Antônio Carlos Teixeira, a pré-disposição de Ricardo Catalá em dar as oportunidades, no que foi seguido por Gustavo Morínigo.

BAIXINHAS

* O melhor legado que o campeonato estadual pode gerar é a revelação de atletas. Jonilson, Henrique, Felipinho e Kanu não estão prontos. Ronald também não. Vão evoluir. Felipinho parece ser o fruto com maior potencial para "estourar". Vejamos...

* Histórico do duelo Paysandu x Santos: 20 jogos, 16 vitórias do Peixe (53 gols), duas vitórias do Papão (16 gols) e dois empates. As duas vitórias bicolores foram no Mangueirão, ambas por 2 x 1.

* Em 2004, Velber fez os dois do Papão e Robinho descontou. Em 2010, Zé Augusto e Vandick, enquanto Elano fez o do Peixe. Nesse jogo, Hélio dos Anjos era o comandante bicolor. E o prepotente Emerson Leão levou spray de pimenta na cara, disparado por um PM.

* Copa do Brasil. Águia de Marabá fazendo sondagens e avaliações para decidir se recebe o São Paulo em Belém, no Mangueirão, ou em outra capital. Data prevista é 1° de maio. Jogo de volta três semanas depois.

* Imaginem uma senhora apaixonada pelo Paysandu, que tivesse 10 anos de idade em 1920, quando o Paysandu conquistou o primeiro dos seus 50 títulos estaduais. Ela existe e mora em Igarapé Açu.

* Dona Francisca Bolonha da Trindade, mais conhecida como Chiquinha da Syrion, tem o Papão como uma das suas razões de vida. Merece (e muito!) uma homenagem do Paysandu.

* Sportradar, empresa responsável por monitorar em tempo real jogos suspeitos, informa 109 notificações no ano de 2023. Tuna e Águia entraram no histórico dos jogos com possível manipulação, ambos contra o São Francisco do Acre, pela Série D.

* O São Francisco do Acre está em oito dos 15 jogos com suspeita em competições da CBF. A questão, aparentemente, é de jogadores do SF com a máfia das apostas.