Dúvidas sobre Rodrigo Santana no Remo; Paysandu é 'nem nem' na Série B

E agora, Rodrigo Santana?

Rodrigo Santana e Remo foram fundamentais um para o outro em 2024. Mas e agora? O técnico azulino tem tudo para se reposicionar entre os principais nomes do mercado. Ele está à frente do processo de formação do elenco, que conta com investimentos ousados. Daqui a duas semanas, inicia a pré-temporada com metade do grupo já definido.

Diferentemente de seu primeiro trabalho no clube, as condições agora são muito mais favoráveis. Santana enfrenta o desafio de confirmar sua competência e evoluir junto com o Leão Azul ou arriscar a desconstrução da boa reputação conquistada. Se mantiver as virtudes que já demonstrou, o sucesso parece inevitável.

Papão, "nem nem" com dignidade

Ao se tornarem "nem nem" (nem sobem nem caem), equipes como Vila Nova, Amazonas, Coritiba e Avaí passaram a colecionar derrotas inesperadas, fruto da desmobilização no campeonato. Até o campeão Santos relaxou após a confirmação do título! O Paysandu, no entanto, enfrentou o Novorizontino nessa mesma condição, logo após garantir vaga na Série B do próximo ano, mas mostrou dignidade. Foi competitivo o suficiente para arrancar um empate em Novo Horizonte.

Um radialista de Recife afirmou que o Sport Recife teria oferecido uma "mala branca" ao Paysandu para dificultar a vida do Novorizontino. Verdade ou não, essa suspeita dificilmente será confirmada.

BAIXINHAS

Mais do que dignidade, os bicolores precisarão de muita responsabilidade no domingo, contra o Vila Nova. O clube está mobilizando a torcida para quebrar o recorde de público no novo Mangueirão e encerrar a temporada em grande estilo. O time será cobrado para não deixar o adversário estragar a festa.

Se Esli Garcia jogar, ele se valoriza, o que pode complicar a renovação do seu contrato. Se não jogar, a torcida se revolta, e a imprensa critica. O Paysandu nega que tenha que pagar 300 mil dólares (cerca de R$ 1,7 milhão) ao Deportivo Táchira, da Venezuela, até o fim do contrato para adquiri-lo em definitivo. Estranho, já que essa informação veio do presidente eleito Roger Aguilera.

O lateral-direito Marcelinho, 26 anos, estaria trocando a Chapecoense pelo Remo. Formado nas categorias de base do Sergipe, Grêmio e Fluminense, ele já trabalhou com Rodrigo Santana no Confiança. Na Chape, somou três gols e quatro assistências em 36 jogos.

Daniel Curzel, um nome subestimado nas recentes contratações do Remo, segue na comissão técnica azulina. Professor universitário com estudos acadêmicos sobre treinamento de goleiros, foi peça fundamental na evolução de Marcelo Rangel.

Edilson parecia absoluto na lateral direita do Paysandu, mas Bryan Borges o superou na reta final da temporada. Bryan, inicialmente uma opção, tornou-se uma solução para ambos os lados da defesa e, certamente, terá seu contrato renovado.

Márcio Fernandes não perde a chance de destacar seus números no comando do Paysandu nesta Série B: seis vitórias, dois empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 55,5%. Com esse percentual durante todo o campeonato, o Papão estaria brigando pelo acesso.

No sub-17 do Remo, Andrey é conhecido como "o cabeludo". O meia ofensivo chama atenção tanto pelos cabelos longos quanto pela força e intensidade de seu futebol. Já tem contrato profissional e estará no grupo principal durante a pré-temporada. Tem potencial para se destacar.

Hoje marca o 55º aniversário do milésimo gol de Pelé. O paraense Manoel Maria sofreu o pênalti que resultou no gol 999 do Rei, em João Pessoa, contra o Botafogo, e estava em campo no Maracanã no histórico gol 1.000, contra o Vasco. Momentos inesquecíveis para o mundo!