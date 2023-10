Palco perfeito, plateia máxima, público em êxtase, atmosfera absolutamente festiva. Tudo para ser o Domingão do Papão. Mas, atenção para o sinal amarelo do adversário. O Amazonas também irá a campo em alta rotação, muito disposto a roubar ou salgar a festa bicolor. E isso tornar o jogo ainda maior. Seguramente, um jogão!

O cascudo time do Paysandu já mostrou que reage bem à pressão e absorve bem a energia da torcida. É jogo para essa sinergia. A disputa tende a ser muito física e emocional, talvez mais que técnica e tática. A Onça também tem possibilidade até de ser finalista, desde que vença em Belém. Para o Papão, não só a ascensão à Série B, mas também a classificação à decisão desta Série C. Pacote completo para autenticar a data como Domingão do Papão.

A bonança do Mangueirão

Somando rendas dos jogos contra Botafogo/PB e Amazonas, quase R$ 3 milhões de lucro em duas semanas. Essa bonança financeira do Paysandu não seria possível sem o Mangueirão. O Remo lucrou R$ 2.268.144,46 da renda de quase R$ 3 milhões no jogo contra o Corinthians.

Se for à decisão desta Série C contra o Brusque, o Paysandu terá perspectiva de "bamburrar" mais uma vez. E assim o estádio estadual vai mostrando a sua importância como equipamento de engrandecimento dos clubes, desde que façam por merecê-lo.

BAIXINHAS

* O Papão já teve quatro acessos no campeonato brasileiro. Em 1991 e 2001 para a Série A (ambos como campeão da Série B), 2012 e 2014 para a Série B. Em 2014 foi vice-campeão da Série C, como havia sido vice do módulo branco da Copa União em 1987, que não valia acesso.

* Juninho, do Paysandu, é só mais um dos muito frutos da Desportiva, de Marituba, como clube formador. A lista tem cinco fora do Brasil: Matheus Silva, lateral, com passagem pelo Paysandu, está no Lokomotiv Plovdiv da Bulgária, e Alex Xavier no Montalegre de Portugal. Os outros três na Espanha: Fabrício Assis no Tenerife, Alyson Matheus no Levante e Kewin Willhians no Lanzarote.

* No Brasil, um time inteiro: Marco Antonio (Chapecoense), Brown (Red Bull), Juninho (Paysandu), Lailson Goncalves (Gremio Esportivo Brasil), Henrique e Ricardinho (Remo), Samuel Búfalo (Tuna/Canaã), Scooby (Amazônia Independente), George Pitbul (Atletico Paraense), Douglas (Amazonas), Felipe Douglas (Bacabal).

* Agora, o clube que desponta como principal formador é o Remo, que, no entanto, precisa virar vitrine da sua própria produção. Isso implica numa mudança de mentalidade. Um desafio!

* Pelo menos o Leão deu um ótimo sinal ao esticar os vínculos do meia Ramires e dos atacantes Felipinho e Kanu. O clube tem grande expectativa em Felipinho para 2024, tanto que cogita não levá-lo à Copa SP para que faça toda a pré-temporada dos profissionais.

* Neste período de calor infernal, vai ser benéfico o horário do jogo Paysandu x Amazonas (17:30), uma hora e meia mais tarde do que foi Paysandu x Botafogo. Temperatura e sofrimento amenizados para torcedores e todos os que vão trabalhar, dentro e fora de campo.

* Apenas 40 dias depois da frustração com o Retrô na Série D, eliminado pelo Maranhão, o volante Alencar vive situação inversa no Paysandu, onde emplacou de imediato. O atleta está emprestado ao Papão até o fim desta Série C.