Decisão: Águia aposta no jogo aéreo e o Remo na superação

Dos 29 gols do Águia na temporada, um terço foi de Luan Parede, 1,93m (6) e de Davi Cruz, 1,85m (4), jogadores muito eficazes no jogo aéreo, que tem sido o ponto fraco da defesa do Remo. Para atenuar a vulnerabilidade nas bolas altas, Marcelo Cabo havia trocado Diego Guerra por Diego Ivo, mas a troca está sendo desfeita. Guerra reaparece na zaga. Pelo título, o Leão vai na superação e tem novos ares com a contratação do técnico Ricardo Catalá, campeão da Série C 2023 com o Mirassol.

Lucas Marques entra na lateral-direita, por ser mais ofensivo que Lucas Mendes. O meia Soares entra e Pablo Roberto recua para segundo volante. São mudanças para dar agilidade e qualidade nas ações de ataque, já que o adversário tem a vantagem do empate.

Decisão aberta a todas as possibilidades

Nessa decisão, sabemos o que esperar do Águia, que tem mantido regularidade no desempenho. Time aplicado, organizado e entusiasmado. Do Remo, espera-se tudo. Tem condições de se agigantar e atropelar, mas não será surpresa se for atropelado, nessa fase de instabilidade. A decisão está aberta a todas as possibilidades.

O Águia está tocado pelos fatores internos de motivação. Time na plenitude! O Remo, pela perda de autoconfiança, está depedendo muito do apoio da torcida para reencontrar as suas forças, nessa jornada que vale título e pode turbinar o time para a tão cobrada reabilitação na Série C.

BAIXINHAS

* Ricardo Catalá, novo técnico do Remo, não só levou o Mirassol ao título da Série C/2022, como foi o iniciador do processo de ascensão do São Bernardo. Desconhecido aqui no norte, Catalá, 41 anos, tem muito prestígio no interior de São Paulo.

* Caique Silva, analista de desempenho, é quem vai trabalhar ao lado do interino Fábio Cortez hoje à noite. Mas Agnaldo de Jesus está participando das decisões. Caique vem compondo a comissão técnica do Leão há três anos, desde a passagem de Mazola Jr.

* No Águia, ninguém tem o título estadual do Pará. No Remo, o goleiro Vinícius tem três, o volante Anderson Uchôa tem dois, lateral Leonan e atacante Ronald um.

* Remo fez a última festa de campeão no Baenão há 46 anos: título estadual de 1977. Time da época: Dico; Marinho, Dutra, Marajó, Luis Florêncio; Aderson, Mesquita, Wilfredo; Leônidas, Bira e Mego.

* Independente de Tucuruí e Cametá têm em comum as águas do rio tocantins e título estadual no futebol. Marabá, também banhada pelo rio tocantins, espera do Águia o título do Parazão para se igualar às cidades irmãs.

* Sem Mário Sérgio, que está suspenso por cartões amarelos, o Paysandu tem Dalberto como o centro do ataque, domingo, contra o Volta Redonda. Dalberto ainda não está em forma, mas está entusiasmado pelo gol que fez contra o Cametá.

* VAR e a arbitragem do carioca Bruno Arleu de Araújo (Fifa) para segurança no comando de Remo x Águia, no Baenão. A bola vai rolar às 8 da noite.

* Muriqui, sete títulos na China e campeão mineiro pelo Atlético, tem ainda duas conquistas da Taça Rio, pelo Madureira e pelo Vasco. É o mais rico currículo da atualidade no futebol paraense.

* Rotina de lesões segue perturbando o Paysandu, em particular o lateral Eltinho, que está novamente sob cuidados médicos, sem condições de jogo, tal como o zagueiro Vânderson.