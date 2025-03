Crise do Remo: qual é a bandeira de luta? Adversário do Paysandu ‘desprezava’ a Copa Verde

A gestão do Remo está sob turbulências, que, conforme denúncias, coincidem com a quebra de vantagens dos "rebeldes" em vários setores rentáveis. E a carga está sobre André Alves (CEO), condutor de processos administrativos voltados para a estruturação organizacional do clube.

O episódio deixa claro como funcionam as forças "políticas" num clube do porte do Remo. Os interesses prioritários nem sempre são os do clube. Nessa crise, as principais lideranças precisam se posicionar. Espera-se que ocorra segunda-feira, na sessão do Conselho Deliberativo. Dessa crise vai sair uma grande revelação ao público das bandeiras "quem é quem" nos bastidores do Leão Azul. Basta observar as bandeiras de luta.

Do "nojo" à tábua de salvação

Por anos, o Goiás resistiu à ideia de disputar a Copa Verde, competição pela qual expressava um certo "nojo". Agora, sem vaga na Copa do Brasil por ter sido eliminado precocemente do campeonato estadual, o Goiás vê na CV a tábua de salvação. Outra possibilidade seria como campeão brasileiro da Série B.

Ser campeão da Copa Verde é uma questão absolutamente moral para o Goiás, com largo efeito financeiro, pelo acesso à Copa do Brasil. Como o time em má fase, desajustado e desacreditado, o Goiás rejeitou a proposta do Paysandu para antecipar as datas da decisão, que serão mesmo 9 e 23 de abril. O time alviverde precisa de tempo para se organizar. Afinal, o lixo virou luxo!

BAIXINHAS

* STJD decide na sessão de hoje, a partir das 10 horas, se absorve ou não os processos do Parazão que ainda tramitam no TJD. Se der o "ok", julga na próxima semana e destrava o campeonato. Se disser "não", o TJD julga na segunda-feira os recursos de Capitão Poço e Tuna, e a novela segue.

* Em recomeço, após nove meses, Thallys vai precisar de tempo e acionamentos para ganhar ritmo, mas é um lateral com potencial para ser muito útil ao Remo na Série B. Kadu e Marcelinho que fiquem atentos ao novo concorrente. Thallys sofreu a grave lesão, ano passado, quando estava em ótima fase, na Série C.

* Marlon está reencontrando o futebol que o destacou no Paysandu em 2023, mesmo em novas funções. O atacante voltou para o Paysandu por iniciativa de Márcio Fernandes, quando estava sem espaço no Guarani, em Campinas.

* Como só vai jogar na Série B, na decisão da Copa Verde e na Copa do Brasil no mês de abril, o Paysandu passa a focar no campeonato estadual, na perspectiva de recomeço no final de março. Essa esperança depende do que o STJD resolve hoje sobre absorver ou não os processos que estão no TJD. O Papão jogará contra Capitão Poço ou São Francisco.

* Santa Rosa não perdeu nenhum jogador nesse vazio do Parazão e está treinando a todo vapor. A determinação é dar o máximo pela conquista de vaga na próxima Série D. O problema é ter que eliminar o Remo nas quartas de final, quando o Parazão recomeçar. O confronto será esse, com qualquer decisão da Justiça Desportiva.

* Rodrigo Santana dizia que Adailton precisava entrar na última meia hora porque é intenso demais, não dosa as energias. Bastou iniciar o jogo de Cametá e entrar ainda no primeiro tempo contra o Criciúma para se lesionar. Sob cuidados médicos, nem foi a Barcarena.

* Uma observação que só terá alguma importância para os supersticiosos, mas vale por ser curiosa. O Paysandu só foi campeão da Copa Verde em anos pares: 2016, 2018, 2022 e 2024. Este ano pode quebrar essa escrita. O Papão foi vice da CV em 2014, 2017, 2019 e 2023.