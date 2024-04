Copa Verde sem data para terminar

Na tabela original, a Copa Verde 2024 terminaria no dia 8 de maio. Com últimas as alterações, a semifinal Cuiabá x Vila Nova só será fechada no dia 11 de maio. E só após a definição dos finalistas é que a CBF vai programar as finais, dependendo das tabelas de outras competições, se for o caso.

Isso é bom ou ruim? Haverá consequências positivas e negativas, mas estatisticamente da CV não dará o impacto que deu em 2023 no Papão, que havia feito ampla reforma no elenco e ficou impedido de usar metade dos atletas contra o Goiás, que teve força máxima. Agora, o "entra e sai" no Papão e no Leão será bem menor.

O clube menos impactado seria o Remo, que estará com um jogo por semana na Série C. Qualquer dos outros estará numa maratona intensa de viagens e dois jogos por semana.

Hélio pode igualar marca do Papão

Dois Re-Pas pelo Remo e 12 pelo Paysandu na invencibilidade de Hélio dos Anjos. Amanhã, o técnico bicolor poderá igualar marca do seu clube, cuja maior invencibilidade diante do rival é de 13 jogos, de 29 de janeiro a 9 de setembro de 1970.

É flagrante que Hélio dos Anjos tem um time mais consistente física, tática e emocionalmente. Gustavo Morínigo usa as armas que tem, sempre transmitindo esperança. O paraguaio perdeu a sua invencibilidade no Leão, agora trabalha para quebrar a do comandante bicolor em Re-Pas e avançar na Copa Verde.

BAIXINHAS

* O primeiro Re-Pa desta semifinal da CV levou 33 mil pessoas ao Mangueirão. E amanhã, considerando-se o assassinato de um torcedor no estacionamento? Foi a segunda morte na era do novo Mangueirão. A primeira foi pouco antes de Remo x Corinthians, Copa do Brasil 2023.

* A relação entre essas mortes e a omissão do Ministério Público do Estado nas questões do futebol pode ser discutível, mas nunca aceitável. Na era do novo Mangueirão, foi jogado fora um importante serviço de coordenação do MP às ações preventivas da PM, Bombeiros, Detran, Semob, SEEL, FPF e clubes.

* Além do planejamento estratégico de ações, havia avaliações e cobranças. Depois que o MP ficou surdo, cego e mudo para os grandes eventos de futebol, as áreas externa e interna do Mangueirão viraram terra de ninguém.

* Não há mais controle do limite de capacidade do estádio, preços de produtos e serviços dispararam e o público voltou a ser tratado como rebanho. Esta coluna está apenas renovando cobranças que vem fazendo desde o início dessa absurda involução.

* O Defensor Público Geral do Estado, João Paulo Ledo, recebeu na última sexta-feira da Frente Azulina (grupo organizado de torcedores) documento com uma série de questionamentos sobre preços abusivos de estacionamento. Foi proposto um estudo desses preços em eventos esportivos de outras capitais, para análise comparativa.

* No debate sobre a insegurança e demais problemas na área externa do Mangueirão, obviamente todas as opiniões contribuem. Uma delas se reproduz associando brigas de jogadores em campo com a violência entre torcedores.

* De fato, é sempre uma tendência, mas antes do jogo a violência já estava estabelecida nas ruas em confrontos de gangues, ditas "torcidas organizadas". Essa violência gratuita, as más condutas em campo, a omissão de autoridades... Isso tudo compõe um ciclo vicioso sistematizado, amarras sociais que não se resolvem desatando esse ou aquele nó.