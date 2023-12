Contratações com foco em força de grupo

Em matéria de contratações, a história, tanto antiga como recente, mostra Remo e Paysandu buscando nomes impactantes na perspectiva de soluções mágicas em rodados e famosos, inseridos em estruturas deficientes. Exemplos: Darío, Chico Espina e Souza no Papão, Alberto e Leandrão no Leão. A visão mudou. Agora, nessa onda de altos investimentos, mais atenção para a estrutura e a busca por atletas que estão no auge físico.

São contratações para força de grupo, dentro de características pré-estabelecidas no modelo de jogo, com critérios disciplinares. Independente de qual torcida esteja mais empolgada ou mais confiante, o que importa é a virada conceitual nas contratações e em todo o planejamento.

Diferentes atrativos

No Paysandu, os maiores atrativos do clube nas contratações são a credibilidade, no sentido de honrar compromissos, e a vitrine da Série B. O Papão não só está escolhendo como sendo escolhido no mercado.

O Remo está trazendo para a Série C um time de Série B. Como consegue? Pela credibilidade e pelo projeto. O clube está convencendo atletas a descerem de prateleira pelas vantagens financeiras e pelas perspectivas em fatos, a começar pela contratação de Sergio Papellin, executivo que estava na Série A. O Remo está claramente num ciclo virtuoso, surpreendendo e chamando atenção do mercado.

BAIXINHAS

* Nunca existiu no futebol paraense um executivo tão bem pago e tão poderoso quanto Sérgio Papellin. Ele só está abaixo do presidente e dos vices. É o CEO do Leão! Trabalha com autonomia e com a missão de fazer o futebol remista funcional nos rigores de uma rotina 100% profissional.

* Diogo Silva, novo goleiro do Paysandu, é excelente cobrador de pênalti. Pelo CRB, fez dois contra o Grêmio, ano passado, e dois este ano contra Cruzeiro/AL e Náutico. No Papão, porém, além de Robinho ser o cobrador oficial, Diogo Silva deve começar como reserva.

* Estatísticas da recente Série B mostram Ligger, ex-Novorizontino, como melhor zagueiro do campeonato em jogo aéreo. Aos 35 anos, foi também o segundo melhor em recuperações de posse de bola. Agora, Ligger está a serviço do Remo.

* Bryan Borges e Geferson, novos laterais do Papão, são muito ofensivos. Nos planos de Hélio dos Anjos eles devem ditar a amplitude e a profundidade do time bicolor. Bryan resolve tanto na direita como na esquerda.

* Com suas 17 contratações para o elenco e a volta do técnico Júlio César Nunes, a Tuna vai causando ótimas expectativas para 2024. Entre os novos cruzmaltinos, está Caíque Oliveira, que no Paysandu ficou marcado por uma presepada e perda do "pênalti" que poderia dar para o Papão uma Copa Verde levada pelo Cuiabá.

* Na pré-temporada, a Tuna vai passar um período em São João de Pirabas, de 3 a 12 de janeiro. Na agenda de amistosos, um contra o Bacuri, time de pescadores que em 2004 venceu Remo e Paysandu, ambos por 1 x 0.

* Depois dos anúncios do goleiro Marcelo Rangel e do atacante Jaderson, há apenas uma questão burocrática para o Remo anunciar a contratação do meia-atacante Marco Antônio, paraense, 26 anos, cedido pelo Bahia. Catalá festeja essa contratação, que vai acrescentar muito. Lateral direito Weverton também na agulha.

* Felipe Gedoz fechado com o Castanhal. Contrato de produtividade. O Japiim abre as portas para reinserção do meia de 30 anos, que é um caso de desperdício de talento por não ser propriamente um atleta.