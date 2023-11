Como será o novo Leão de Catalá?

Este ano, já na pré-temporada e nos primeiros jogos oficiais, o Remo de Marcelo Cabo pecava muito tomando gols bobos. Na reta decisiva do Parazão e no início da Série C, a defesa remista foi ridicularizada. Ricardo Catalá chegou e logo reabilitou as mesmas peças, confirmando a fama de arrumador de defesas. Essa fama indica como será o perfil do Leão que está em remontagem.

É consenso entre os técnicos que o processo de um novo time deve começar pelo sistema defensivo. Mais ainda com o especialista Catalá, que está escolhendo as pecas, no propósito de ter um time equilibrado, competitivo nas ações de defesa e de ataque.

Ricardo Catalá volta com a obstinação de colocar o nome na história do Remo. Se tiver êxito nas competições e seguir no cargo até o fim da temporada, já estará na história como único técnico a seguir do início ao fim de uma temporada no comando do Remo em cinco decadas de futebol profissional.

Caminho de volta à Curuzu

Atacantes Nicolas e Aylon, meia José Aldo e o zagueiro Pablo são ex-jogadores do Paysandu que frequentam os noticiários do clube na perspectiva de retorno. O clube confirma tratativas com ex-bicolores, mas omite nomes. Nicolas é o mais próximo da confirmação.

O caminho de volta à Curuzu produziu glórias e decepções nas últimas décadas. Deram certo Robgol, Balão, Sandro e Vânderson, por exemplo. Decepcionaram Yarlei, Thiago Potiguar, Fabrício, Moysés e alguns outros.

BAIXINHAS

* Leo Lang, goleiro reserva do Tombense, cogitado para o Remo, tem apenas um jogo na temporada. Daniel, volante, tem 35 jogos pelo ABC, e jogou com Catalá no Mirassol. Wagner Balotelli, volante, também especulado, tem 7 jogos pelo Brusque. Atacante Salatiel, ex-azulino, tem 8 gols e duas assistências em 33 jogos pelo Botafogo/SP.

* Paysandu tratando com rigor o sigilo de nomes dos atletas com quem está em tratativas. Assim mesmo, vazaram os nomes do volante Netinho, do Botafogo/PB, e do goleiro Caíque França, da Ponte Preta, além dos ex-bicolores Nicolas, Aylon, José Aldo e Pablo.

* CEO André Alves e o executivo de comunicação e marketing André Brito terão ganho extra, por resultados, no Paysandu, conforme as metas. Foi o que disse à coluna o presidente Maurício Ettinger.

* Remo também terá o seu CEO (Chief Executive Officer), ou diretor geral de gestão. Essa contratação está na plataforma de campanha que elegeu o presidente Antônio Carlos Teixeira. Alguns outros cargos para executivos também estão previstos no Leão.

* Santa Rosa foi surpreendido pela decisão do técnico João Nasser Neto, que preferiu seguir com o trabalho no comando do sub 20 do Paysandu. Desde ontem o Santinha está em busca de um novo técnico.

* Gabriel Furtado, uma das revelações do Parazão 2023, pelo São Francisco, está disponível no mercado. O atacante de 22 anos foi liberado pelo Paysandu.

* Há um ano e meio no futebol paraense, o zagueiro mineiro Naylhor, 36 anos, chegou para defender a Tuna na Série D, ganhou destaque na Série C pelo Paysandu e vai seguir no elenco bicolor para a Série B. Se deu bem em Belém!