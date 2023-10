Ciência e tecnologia separam o joio do trigo no futebol

Quem disse que futebol ainda é onze contra onze? Com ciência e tecnologia fazendo a diferença, os atletas refletem em campo a estrutura que têm por trás. Por mais que haja talento em campo, as disputas são muito influenciadas por quem não joga nada, mas participa com os conhecimentos científicos e domínio de equipamentos.

A transformação e o sucesso do Botafogo, líder e fadado a ser campeão da Série A, envolvem dezenas de biomarcadores, no monitoramento da saúde física e da performance dos atletas. E mais: especialistas trabalharam com plataformas avançadíssimas na análise de informações sobre atletas, antes das contratações. Por isso, as ótimas descobertas no mercado para um time que supera todas as expectativas.

Empresa monitora 180 mil atletas no mundo

O Botafogo juntou-se ao Barcelona (Espanha), Bordeaux (França), América (México) e Dínamo Zagreb (Croácia) na parceria com a Driblab, empresa que monitora 180 mil jogadores no mundo. Isso é colocar-se na vanguarda em matéria de ciência e tecnologia no futebol, com altíssimos investimentos.

A coluna traz essas informações superficiais, mas preciosas, para alertar os clubes regionais sobre importância dos investimentos em equipamentos e pessoal especializado, para potencialização não somente física, mas também mental dos atletas.

BAIXINHAS

* No Paysandu, após o acesso, Hélio dos Anjos expôs necessidades que precisam ser supridas em ciência e tecnologia para um trabalho mais qualificado, no padrão da Série B. Por enquanto, porém, só se fala em contratações.

* No Remo, jogadores vão encontrar novos e avançados aparelhos, recém-adquiridos, para as atividades de musculação. Todas as chapas que disputam o poder no clube prometem otimizar o serviço de contratações, no que os competentes analistas de desempenho, bem equipados, são fundamentais.

* Clubes com serviço profissional de monitoramento de mercado têm o próprio banco de dados. Por isso, descobrem talentos baratos, jovens ou já experientes. São bem os casos do Athletico Paranaense, Palmeiras, Santos, Flamengo e agora o Botafogo.

* Mesmo com analistas de desempenho, Remo e Paysandu fizeram contratações absurdas nos últimos anos. Jogadores com números péssimos, como Rogério (Leão) e Pipico (Papão), por exemplo.

* Estrutura nenhuma resolve quando dirigentes sem noção impõem decisões amadoras nas contratações ou na relação com os atletas. Isso tem ocorrido tanto no Baenão como na Curuzu.

* Leandro Rodrigues, da VL Gold Dubai, que tentou comprar o futebol do Remo no ano passado, comprou o Tesla, da 3ª divisão paraense, e vai falar do projeto em entrevista coletiva na próxima quarta-feira, 16 horas, no Mangueirão.

* O Tesla, que chegou a fazer amistosos contra Remo e Tuna, passa a chamar-se Futebol Clube Pará. O evento, quarta, vai servir também para lançamento do uniforme do FC Pará, nas cores violeta e branco.