Carlão e Yann, novos alvos do Papão

Carlão, pernambucano, 22 anos, fruto do Náutico, é zagueiro do Almería e não está tendo êxito em Portugal. No Náutico trabalhou com Hélio dos Anjos e chegou a fazer 42 jogos em duas temporadas. Carlão virou alvo do Paysandu e pode ser mais um a retornar para o Brasil vestindo a camisa bicolor, tal como o zagueiro Lucas Maia, que vem do México, e o lateral-esquerdo Geferson, que vem da Bulgária.

Outro alvo do Papão é o meia-ofensivo Yann Rolim, gaúcho, 28 anos, atleta do Tombense que esteve emprestado ao Ituano e fez 26 jogos na Série B. Yann já é seguidor do Paysandu nas redes sociais, um sinal que os atletas costumam dar de que têm novo clube. A mesma artimanha foi usada por Giovani Pavani, meia, ex-Chapecoense, seguindo o Clube do Remo.

Pavani, um azulino empolgado

A atitude de postar vídeo com música "Voando pro Pará", de Joelma, já mostrava quanto Pavani está empolgado por ter sido contratado pelo Remo. E não só ele, mas também a mãe e a esposa trataram logo de seguir o Leão Azul nas redes sociais. Vem feliz, com a missão de fazer a felicidade da torcida azulina. O meia, de 27 anos, mostrou talento este ano na Chapecoense. Vejamos como será Pavani num clube de massa.

O zagueiro Reniê, 34 anos, é bem experimentado. Entre os 14 clubes que já defendeu estão Vitória, Paysandu, Vila Nova/GO e Guarani. Por último, o Mirassol, onde ganhou a confiança de Ricardo Catalá.

BAIXINHAS

* Bom sinal sobre o gaúcho Vidal, 27 anos, novo lateral-direito do Remo. Em oito anos de carreira profissional, só defendeu cinco clubes. Passou os quatro primeiros no Juventude/RS e os últimos dois no Botafogo/SP. Os outros três clubes do currículo são Goiás, Brasil/RS e Ferroviária/SP.

* O mesmo critério dá crédito para o baiano Geferson, 29 anos, novo lateral-esquerdo do Paysandu. Desde 2014, ele só jogou pelo Internacional/RS, Vitória/BA e CSKA Sofia da Bulgária. As últimas seis temporadas foram no clube búlgaro.

* Rodar por muitos clubes não é fato condenável na vida de nenhum jogador, mas as continuidades indicam competência e boa conduta. Em alguns casos, principalmente de atacantes, a troca frequente de clube pode ser questão de mercado: atleta disputado. Cada caso é um caso!

* Força mental do Palmeiras foi assunto dominante na festa da ESPN: premiação Bola de Prata. Os campeões brasileiros presentes ao evento explicaram que o clube oferece treinamentos mentais contínuos, voltados para o poder de concentração e consistência emocional.

* O Paysandu só agora está acordando para a importância de assistência psicológica aos atletas e promete incluir especialistas na comissão técnica. O Remo teve esse serviço nos últimos anos, mas sem a devida continuidade.

* CBF segue na lama. O afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues, por decisão da Justiça, substituído pelo presidente do STJD, José Perdiz, mantém o futebol brasileiro em assustadora instabilidade. Agora, 30 dias para novas eleições ou sucessão de liminares.

* Mesmo com apenas quatro gols em 30 jogos, sem se afirmar como titular na Chapecoense, o centroavante paraense Danrley tem a confiança do Náutico para 2024. O ex-bicolor foi anunciado ontem pelo clube pernambucano.

* Depois de cogitar Athirson Mazzoli, ex-atleta do Flamengo e em afirmação como técnico, o Santa Rosa optou por solução regional. Rodrigo Reis, que conduziu o Cametá no acesso ao Parazão em 2022, é o novo técnico do Santinha.