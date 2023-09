Capacidade do Mangueirão gera polêmica por falta de transparência

Na "informação" oficial, da agência estadual, 50 mil lugares. Na avaliação do Corpo de Bombeiros, 44.036 (sendo 43.215 para torcedores), quando a CBF relatou 48 mil presentes no jogo da Seleção Brasileira. Diante desses números, revelados pelo Canal RS, na habitual desconfiança dos torcedores, está lançada a hipótese maldosa de manobras de dirigentes para venda de ingressos "por fora".

Nas questões do futebol, pessoas jogam lama em pessoas por qualquer motivo ou até sem motivo. Nesse caso, é pela falta de transparência numa informação importante, que envolve segurança e ambição. Mais uma vez, o Ministério Público do Estado está omisso. Deveria ter sido o primeiro a se posicionar, mas segue ignorando os fatos e as suas obrigações.

Menos já foi mais no Mangueirão

Com apenas metade da obra, em 1979, o Mangueirão abrigou 59.613 pessoas comprimidas. Agora, a capacidade total permitida está limitada a 44.039. Por que? Pelos critérios de segurança, cada dia mais rigorosos.

Vale lembrar que até 2012 a capacidade autorizada do Mangueirão era de 45 mil lugares. Por causa da tragédia da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013, os Bombeiros resolveram reduzir para 35 mil. O estádio voltaria a ter 45 mil lugares se fossem construídas duas novas rampas. E apesar da ampla reforma, com novas rampas, o número ficou em 44.036. Só os próprios Bombeiros podem explicar.

BAIXINHAS

* Botafogo da Paraíba sem o ex-remista Bismarck para o restante da temporada. O atacante, campeão paraense pelo Leão em 2015, sofreu uma lesão de ligamentos do joelho. Luizinho será o substituto.

* Milton Campos e Glauber Gonçalves, os candidatos a vice do Remo na chapa a ser encabeçada por Antônio Carlos Teixeira. Mas até segunda-feira pode ocorrer (ou não) uma desistência nesse trio.

* Na chapa de oposição encabeçada por Marco Antônio "Magnata", está confirmada a candidatura de Gilmar Nascimento como um dos vices. O outro deve ser anunciado hoje.

* Mário Sérgio, artilheiro do Paysandu, teve duas passagens pelo Botafogo da Paraíba. Em 2018, fez 5 gols em 24 jogos. Em 2020, fez um gol em 18 jogos. No Papão tem 21 gols em 40 jogos. Mota, goleiro do Botafogo, defendeu o Papão em 2019, em 35 jogos.

* Enquanto Hélio dos Anjos volta a trabalhar à beira do campo, após cumprir suspensão em Manaus, Felipe Surian é quem está suspenso desta vez. O técnico do Botafogo foi expulso de jogo de Volta Redonda.

* Matheus Nogueira; Edilson, Vânderson, Wellington Carvalho, Kevyn; João Vieira, Alencar, Robinho; Ronaldo Mendes, Mário Sérgio e Vinícius Leite. Paysandu deve viver a raridade de repetir a escalação.

* Alerta aos bicolores. Pelo público recorde previsto para Paysandux Botafogo, é prudente chegar ao Mangueirão com a maior antecedência possível, para não sofrer no acesso. A bola vai rolar às 16 horas, domingo. Amazonas x Volta Redonda amanhã, 18 horas, em Manaus.