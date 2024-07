Apesar da frustração, Leão segue candidato

O gostinho de ocupar a 7⁠ª posição foi além da metade do segundo tempo. A virada da Ferroviária, produto de muita pressão, frustrou a nação remista, mas o Leão segue candidato ao G8 da Série C. Talvez tenha ficado para a próxima rodada, contra o CSA, no Mangueirão.

O Remo foi muito aplicado ao plano tático de Rodrigo Santana, mas a superioridade da Ferroviária prevaleceu, por vacilos dos azulinos e pelo que as substituições acrescentaram ao time de Araraquara. A derrota foi dolorosa, mas a ascensão do Leão no campeonato é inegável e segue alimentando esperanças.

O que está por trás da central de mísseis do Papão?

Dois gols de Val Soares, dois de Netinho e um de Leandro Vilela. Três volantes e cinco gols do Paysandu em chutaços de fora da área, na Série B. O que explica isso, além de treinamentos?

No jogo em bloco, do futebol em alta rotação, os times se encolhem no fechamento de espaços na área. Então, o Papão, que está armado de três bons chutadores, resolveu quebrar o padrão e investir numa central de mísseis nada comum no futebol atual. Assim, o time bicolor decidiu a conquista de 9 dos seus 20 pontos no campeonato e revelou um trio detonador. Val Soares, Netinho e Leandro Vilela, volantes especializados na direção... do gol. Não há outro time no país usando tão bem esse recurso.

BAIXINHAS

* Cazares é o tipo de jogador que faz mais com menos. Ele não participa tanto do jogo, mas quando participa faz a diferença com inteligência e passes produtivos. Se levar o trabalho a sério, ao contrário da conduta que teve no Santos, será peça vital no Papão.

* Keffel apto para estrear no Paysandu contra a Ponte Preta no sábado. Com Kevyn suspenso, ele vira alternativa na hora certa. Era titular do Torreense em Portugal. Vejamos se o argentino Benjamim Borasi também será habilitado para estrear.

* Savio, 29 anos, lateral esquerdo do Rio Ave (Portugal) nos últimos cinco anos, com uma saída para empréstimo no Goiás, vai ser anunciado pelo Remo. Outro que o Leão vai anunciar é Kayque, volante, 24 anos. Vem do Guarani, liberado após cinco jogos na Série B.

* Última semana da temporada do Águia, risco de ser a última também para o Cametá, na Série D. O Remo só tem garantia de mais 40 dias de atividades, a menos que avance à segunda fase da Série C e garanta mais um mês e meio ou até dois meses.

* Hélio dos Anjos, 66 anos, contra Nelsinho Batista, 73 anos. O jogo Paysandu x Ponte Preta, sábado, 18 horas, Curuzu, terá um duelo de vovôs. O comandante do Papão tem trabalhado continuamente no mercado brasileiro.

* Nelsinho Batista está recomeçando no Brasil. Dos últimos 14 anos, ele passou 13 em clubes do Japão. Foi oferecido ao Remo para substituir Gustavo Morínigo, mas o clube azulino preferiu Rodrigo Santana. Na Ponte, NB está dando provas de competência com 58,3% de aproveitamento em 8 jogos na Série B.

* Castro, destaque do Águia no ano passado, com 24 jogos e dois gols, firmou-se como titular da Ponte Preta e jogará no sábado contra o Paysandu. Carioca, 29 anos, saiu do Águia para a Ponte. Passou por um trabalho de capacitação física e agora faz sucesso no time de Campinas.