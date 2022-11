Amazonenses "desenham" o jogo contra o Papão

Para os profissionais do São Raimundo, o jogo de amanhã, em Belém, está "desenhado" com o Paysandu no ataque, empurrado pela torcida. Para responder, o time amazonense planeja a marcação e os contra-ataques. E é mesmo o que deve acontecer. O Papão está sob cobranças por mais empenho, mais espírito de decisão, mais ambição.

A atitude cobrada dos bicolores consiste mesmo numa postura mais ofensiva, o que pode mesmo dar chances ao São Raimundo nos contra-ataques. O jogo vai exigir bravura com organização e só não terá sobrecarga emocional se o Papão construir vantagem logo nos primeiros minutos. O título desta Copa Verde, na decisão contra Vila Nova ou Brasiliense, é obrigação moral para o time paraense e honraria para o time amazonense. Como tempero para o duelo deste sábado, a rivalidade futebolística Pará x Amazonas, com grande tradição.

Vila Nova ou Brasiliense?

O jogo de ida, quarta-feira, mostrou o Brasiliense muito organizado taticamente e o Vila Nova muito comedido. No jogo de volta, amanhã, o time goiano deve explorar mais a sua força ofensiva e o ritmo de quem acabou de sair da Série B.

Não só por decidir em casa, mas por ser superior, o Vila Nova está mais credenciado para virar finalista, mas sem direito a vacilos. O Brasiliense tem recursos para surpreender. Não por acaso, classificou-se como visitante nas duas primeiras fases. Aplicou 1 x 0 no Luverdense em Lucas do Rio Verde e 3 x 0 no time sub 23 do Cuiabá, em Cuiabá.

BAIXINHAS

* Rápida recuperação do zagueiro e capitão Genilson tranquiliza o técnico Márcio Fernandes no Paysandu. Gabriel Davis e Dioguinho subindo de cotação, e Robinho, em ótima fase, vira principal arma ofensiva.

* Richard Franco, volante paraguaio do Remo, muito elogiado no Náutico. Um dos poucos que a torcida aplaudia. Nomes especulalados para contratações: lateral Felipe Santos, zagueiros Luizão, Everton Alemão e Valber, meia Guilherme, atacantes Vagninho e Luiz Fernando.

* Para retorno, os atacantes Bruno Alves e Brenner, além do zagueiro Wendel Lomar, lateral Leonan, volante Uchôa e meia Soares, enquanto os goleiros Zé Carlos e Vitor Lube já estão confirmados.

* Zotti, ex-Remo, é o jogador mais destacado no Brasiliense. Aos 37 anos, está jogando muito. No Vila Nova o também ex-azulino Neto Pessoa ganhou novo contrato para mais uma temporada vestindo vermelho e branco.

* São Francisco está na terceira decisão da Segundinha. Foi campeão em 1997 e vice em 2018. O Cametá subiu em 2009, beneficiado por desistência do Pinheirense, e três anos depois sagrou-se campeão estadual. Primeiro jogo da decisão da Segundinha no domingo, 9:30, no Souza.

* Cadu Furtado, paraense de Itaituba, vira referência no mercado do futebol como analista de desempenho. Depois de quatro anos no Paysandu, viveu fase de grandes conquistas no Flamengo, saiu para o Cruzeiro e esteve por último no Cuiabá. Agora, planeja férias a partir do próximo dia 22 em Belém.

* Uma glória da FPF a aprovação, em Brasília, da Super Copa Intermunicipal Sub 17, como projeto incentivado. R$ 2,3 milhões para o evento que deve abranger mais de 80 municípios e virar vitrine para talentos interioranos.

* Finazzi viajou de São Paulo a Castanhal, conheceu as instalações e os planos do clube, dividiu opiniões e não foi confirmado como técnico do Japiim. Fortes resistências contrárias, por ser um iniciante na função.