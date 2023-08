Alerta para risco no reencontro Paysandu x Náutico

Nesta semana de Paysandu x Náutico, na Curuzu, não é nada inteligente e chega a ser irresponsável criar uma ideia de revanche pelo ocorrido em 2019, no erro do árbitro Leandro Vuanden, nos Aflitos. Até rancores do técnico do Papão com o presidente do adversário já viraram "notícia", numa aparente perspectiva de hostilidade. Isso pode virar combustível nas redes sociais para um clima de ódio, com graves consequências.

O Paysandu já cumpriu uma pena nesta Série C e vai ser julgado hoje, novamente, pelo STJD, por ação violenta de uma "torcida organizada". É hora de ter bom senso. Não é hora para incendiários. O momento pede ações por um ambiente de paz.

Remo mostra quem merece voltar

A menos que haja um acordo político, o Leão Azul deverá ter embaraços na montagem de elenco e comissão técnica para 2024 por estar entrando em disputa eleitoral. Indefinições de comando devem levar à perda de quem está fazendo por merecer retorno.

O técnico Ricardo Catalá e jogadores como Lucas Marques, Diego Ivo, Ícaro, Evandro e Uchôa são dignos de novo contrato, assim como Pedro Victor, que vai renovar por estar entrando em período pós-cirurgia. Seria importante o Leão manter uma base para a próxima temporada. Caso contrário, terá outro recomeço quase do zero.

BAIXINHAS

* Por enquanto, vale para o Paysandu a pena do público restrito a mulheres e crianças no jogo contra o Pouso Alegre e no jogo seguinte em Belém, pela Série C, este ano ou em 2024. Hoje, o STJD pode manter, agravar ou atenuar a punição.

* Ranking de público da Série C. Nos dados oficiais da CBF levantados pelo site Senhol Gol, o Remo segue líder com média de 10.788 pagantes por jogo. O América de Natal é o 2° com 9.640 e o Paysandu é o 3° com 7.328.

* Se vencer o Manaus, domingo, no Amazonas, o Remo elimina o fantasma da Série D e eleva a dimensão do jogo de Maceió, contra o CSA, na luta por classificação. No Manaus, mobilização plena por vitória sobre o Leão Azul, na luta contra rebaixamento. Jogão!

* As redes sociais e seus efeitos no ambiente do Náutico. O atacante Matheus Carvalho curtiu no Instagran uma postagem crítica ao técnico Fernando Marchiori pela escalação do time no jogo contra o CSA. O clima pesou, ontem, e a diretoria teve que agir para botar o angu em pratos limpos.

* Dos 44 atletas que o Paysandu contratou este ano, o meia Fernando Gabriel é o 28° despachado. Rescisão anunciada ontem. Outras liberações serão anunciadas nos próximos dias pelo clube bicolor.

• Suspensão de Anderson Uchôa, por cartões amarelos, deu um tempo providencial para o atleta azulino ser tratado no NASF. Ele vem jogando ainda com dores, sem resistência para 90 minutos.

* Goleiro Matheus Nogueira segue sendo a melhor peça do Paysandu na sequência de cinco jogos sem derrota. Porém, destaque para o goleiro não deixa de ser um sinal preocupante. Caiu o nível de atuações da equipe.