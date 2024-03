Águia e o seu alçapão contra o Papão

Torcida frenética e time aguerrido. Mesmo com o limite de 2.500 torcedores, o Águia já faz do estádio Zinho Oliveira um alçapão. Vai ser assim, hoje, contra o Paysandu, na abertura da semifinal do Parazão.

Ao se reorganizar, na volta do técnico Mathaus Sodré, o Águia voltou a tirar proveito do seu alçapão. O Paysandu de Hélio dos Santos tem a imposição física como principal característica, principalmente em jogos decisivos. Esse cenário indica claramente um jogo ditado pelo entusiasmo, intenso, muito físico, de pressão emocional. Ainda bem que o jogo está bem entregue à autoridade de uma arbitragem Fifa: o catarinense Ramon Abatti Abel no apito, o carioca Rodrigo Figueiredo e o paulista Danilo Manis nas bandeiras.

Jaderson, o novo "leão" do Leão?

O título que foi (e sempre será) do sergipano Agnaldo, agora pode ser também do gaúcho Jaderson. Jogador de força, raçudo e aplicado às funções, ele já ganhou a admiração torcida.

Jaderson já resolveu compondo a primeira linha de marcação pelos lados e pelo centro. Multifuncional, agora ele está correspondendo como segundo volante. É um "peão tático"! Jaderson torna-se ainda mais admirável com sua bravura pelo que viveu na infância. Aos 8 anos, ficou seis meses sem andar, por causa de um acidente. Superou tudo e, aos 23 anos, está correndo como um leão, vestindo azul-marinho, emprestado pelo Athletico Paranaense.

BAIXINHAS

* Por duas temporadas, no Athletico Paranaense, Jaderson foi colega do ex-azulino Rony, agora do Palmeiras. Antes de vir para o Remo, ele cumpriu empréstimo no Sport Recife (29 jogos e três gols em 2022) e no Tombense (36 jogos e nenhum gol em 2023). No Leão Azul, 13 jogos e um gol.

* Hélio dos Anjos prometeu ajustes no sistema defensivo do Papão, hoje, em Marabá, por maior estabilidade. O que veremos? Compactação vertical do bloco? Ou vai seguir praticando apenas o achatamento do time nas linhas horizontais?

* No amistoso contra a Seleção Brasileira, a Seleção da Espanha deu aula, ontem, de bloco horizontal com compactação também vertical, nas ações de defesa e de ataque. Essência do futebol moderno, por aqui muito mais difícil, por limitações técnicas na troca de passes e físicas na intensidade.

* Desfalcado do volante marabaense Kaique, o Águia aciona hoje o gaúcho Felipe Fraga, que veio do Novo Hamburgo e tem apenas dois jogos pelo Azulão. É a única mudança no time de Mathaus Sodré.

* Júlio César Nunes, 39 anos, técnico da Tuna, é apenas um ano mais velho que o zagueiro Marlon. Apesar de jovem, JCN já tem 11 clubes na carreira de treinador. Já conseguiu a glória de colocar a Tuna na Série D de 2025. Agora, se não der para ser campeão estadual, ainda terá a disputa de vaga na Copa do Brasil, via Copa Grão Pará.

* Não há hipótese de final inédita na Copa Verde. Remo e Paysandu já decidiram a competição contra o Vila Nova e contra o Cuiabá. Ambos ganharam do clube goiano e perderam o título para o clube mato-grossense.

* Paraense Gleika Oliveira Pinheiro sendo muito elogiada no sudeste pelo desempenho na arbitragem do jogo Corinthians x Flamengo, campeonato brasileiro feminino. Foi segura, no comando de um jogo tenso.