Abril dos Re-Pas, mês do 'quem é quem'

Dois Re-Pas já estão garantidos, na semifinal da Copa Verde, dias 3 e 10 de abril. Outros dois podem rolar, dias 7 e 14, na decisão estadual. Com dois ou com quatro clássicos, abril será o mês do "quem é quem".

Antes do que abril nos reserva, a última semana de março tem acertos de contas. Amanhã, Águia x Paysandu. O time de Marabá foi humilhado em casa (3 x 0) neste campeonato. Ano passado o Papão foi humilhado em Belém ao ser eliminado pelo Águia justamente na semifinal. E na quinta, o Remo reencontra a Tuna que na fase classificatória o derrotou em pleno Baenão.

Se abril vai ser quente, a última semana de março já vai elevar a temperatura do futebol.

Leão, quem te viu, quem te vê...

Da descrença à confiança, das hostilidades ao afago, das decepções às perspectivas... Time em lua de mel com a torcida. Quem te viu e quem te vê, hein Leão! "Trabarro e evolucion em cada partido", explicaria Gustavo Morínigo, "el maestro paraguaio". (maestro significa professor em espanhol).

Três vitórias e um empate, desempenho ascendente, ainda num processo de reconstrução e com larga margem de crescimento. Esse é o Remo que Morínigo transformou, mesmo ainda tendo muito a fazer em correções e aprimoramentos. Quinta-feira, mais um teste em jogo decisivo, contra a Tuna, na semifinal do Parazão. E a torcida que há tão pouco tempo sentia nojo do time de Catalá, agora abraça calorosamente o time de Morínigo.

BAIXINHAS

* Nessa reconstrução, o Remo tem natural instabilidade, claramente demonstrada em Manaus, com péssimo primeiro tempo e ótimo segundo tempo. Regularidade positiva é a busca dos azulinos.

* Júlio César Nunes aproveitou os nove dias de preparação para a semifinal focando em treinos táticos. Aposta que uma Tuna taticamente aplicada pode derrubar o Leão e avançar à decisão estadual.

* Com 11 gols, Nícolas é o vice-artilheiro do Brasil na temporada, empatado com Robson, do Coritiba, e o paraense Paulo Baya, do Goiás. O principal artilheiro do país é Júnior Santos, do Botafogo, com 12 gols.

* Paulo Baya, atacante de 24 anos, artilheiro do campeonato goiano com 10 gols (+1 na Copa Verde), é natural de Marabá e iniciou a carreira no Cascavel/PR. É mais um talento do sudeste do Pará que desponta para o país sem ter passado pelo futebol paraense.

* Reniê, agora no Botafogo/PB, deu um presente a Jonilson quando resolveu deixar o Remo. Jonilson está se firmando ao lado de Ligger numa dupla que se completa. Um tem de sobra o que falta ao outro.

* Inscrições na Copa Verde foram encerradas no último dia 15. Assim mesmo, o Remo ganha para a reta final o atacante Pedro Vitor, que volta a jogar após oito meses, além do volante Paulinho Curuá, após cumprimento de punição.

* Vai ser a sétima semifinal da Copa Verde entre Leão e Papão. Nas seis, os bicolores avançaram quatro vezes e os azulinos duas vezes à decisão do título. E se der Re-Pa também na decisão do Parazão, veremos um clássico a cada três dias, entre 3 e 14 de abril. Que tal...?