Quem nunca disse ou ouviu dizer que a Seleção Brasileira tem que reunir sempre os melhores? Na prática, porém, o modelo de jogo exclui peças pedidas pelo público. Bem o caso do lateral Rodinei, do Flamengo, que é um jogador de força, velocidade e jogadas de linha de fundo. Na Seleção, porém, os laterais raramente passam do meio de campo. São construtores de jogadas, na primeira metade do campo, sempre com peças próximas, em triangulações, dentro do chamado "jogo apoiado". Esse modelo já havia excluído também o atacante Bruno Henrique, outro do Mengão, que não conseguiu se encaixar no "jogo apoiado" nem nos treinamentos.

Claro que essa questão é polêmica, mas é fato que as principais seleções se assemelham nesse perfil tático. O que Tite está fazendo não é nenhuma invencionice. Mas são muitos os que reprovam. É a Seleção em questão, sob diferentes pontos de vista.

Daniel Alves vira símbolo

Para os que reconhecem a crescente longevidade dos atletas mais responsáveis, Daniel Alves vira símbolo, hoje, ao jogar pelo Brasil numa Copa com 39 anos. Ele simboliza também a figura do lateral construtor de jogadas, sem profundidade.

O aspecto mais relevante para o sucesso ou fracasso do quase "quarentão" Daniel Alves é a dinâmica física, visto que não joga desde setembro. Talento ele tem de sobra, além de autoridade e liderança sobre os outros atletas. Seguramente, é nisso que está a sua maior utilidade num ambiente de Copa do Mundo, com tamanha pressão pela conquista do hexa.

BAIXINHAS

* O desempenho de Daniel Alves hoje, e em outras oportunidades que venha a ter nesta Copa, vai quebrar ou reforçar preconceitos contra veteranos. Se o Brasil for campeão, ele terá sido o líder que contribuiu com sua liderança. Se não der Brasil, terá sido apenas o craque do pandeiro.

* Com ainda estará completando a recuperação nas primeiras semanas da pré-temporada do Remo, Ronald terá desvantagem na disputa com Jean Silva por titularidade no lado esquerdo do ataque.

* Ricardinho, do Paysandu, terá férias ativas. Como ficou sete meses sem jogar este ano, o craque bicolor vai se cuidar para iniciar a próxima temporada a todo vapor, dentro das limitações que a idade lhe impõe. O volante Bileu deve ressurgir na reta final do Parazão e Dalberto só na Série C.

* Dos meninos promovidos da base do Remo, o zagueiro Davi, o volante Henrique e o atacante Thiago Mafra já tem vivência entre os profissionais. É o caso também do meia Pedro Sena. O lateral Luizinho, o zagueiro Jonilson, o volante Renan e o atacante Pepê vão iniciar o processo de adaptação a treinos mais intensos.

* Amanhã, 20 horas, no Clube Nassau, em Capanema, o lançamento do livro com biografia de Edson Cimento, premiado como melhor goleiro do Brasil em 1977, quando brilhou pelo Leão Azul. Beto Brandão é o autor da obra.

* Também neste sábado, 10 horas, na Curuzu, a confraternização de ex-jogadores do Paysandu e convidados. O evento se repete há três décadas, e desde 2013 faz parte do calendário oficial de eventos do clube.

* Papão ou Leão na semifinal do sub 17? A decisão do "mata mata" é hoje, na Curuzu. A bola vai rolar à 9:30. O Paysandu, que venceu o jogo de ida por 1 x 0 e tem melhores números na competição, irá à semifinal até perdendo por um gol. Dura missão para o Leãozinho e certeza de um Re-Pa apimentado.