Campeonato Paraense Amazônia Jet Sports celebra 10 anos com novas provas e emoção em Caratateua

O Campeonato Paraense Amazônia Jet Sports de 2024 está comemorando seu décimo aniversário consecutivo, marcando uma década de adrenalina e competitividade nos rios paraenses. Desde suas origens modestas com competições de Arrancadão, o evento cresceu significativamente, atraindo pilotos de todos os estados brasileiros. Este crescimento e interesse contínuo levaram a organização a revisar e expandir as categorias da competição.

Nesta edição especial, além do tradicional Arrancadão, que ocupa um dia inteiro de provas, foram introduzidas novas modalidades. As Provas de Super Course Mista em Duplas e a Prova de Endurance em Duplas trazem um novo nível de desafio e estratégia para os participantes. Essas provas de longa distância exigem uma combinação perfeita de habilidade e tática, destacando a importância da navegação precisa nas águas paraenses.

A 10ª edição do campeonato está agendada para os dias 7 e 8 de dezembro de 2024, na ilha de Caratateua. Este local, conhecido por sua abundância de águas na Amazônia legal, promete proporcionar um cenário deslumbrante e condições ideais para as competições. Pilotos de todo o Brasil já estão ansiosos pelo evento, prontos para viver momentos de muita emoção e diversão navegando pelos rios paraenses.

A organização do evento está a cargo da Associação Paraense de Jet Sports (APJS), que tem se dedicado a elevar o padrão da competição a cada ano, garantindo uma experiência memorável tanto para os participantes quanto para os espectadores. Com uma década de história, o Campeonato Paraense Amazônia Jet Sports continua a ser um destaque no calendário esportivo nacional, celebrando a paixão pelo jet ski e a beleza natural da Amazônia.