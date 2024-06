Equipe Búfalos brilha no Campeonato Brasileiro de Jet-Ski em Boa Esperança-MG

A cidade de Boa Esperança–MG foi palco de grandes emoções entre os dias 30 de maio e 2 de junho de 2024, durante o Campeonato Brasileiro de Jet-Ski. Entre os 126 pilotos inscritos, representando todos os estados do Brasil, destacou-se o paraense Mauro Diniz, da renomada Equipe Búfalos.

A Equipe Búfalos, conhecida por sua diversidade e talento, trouxe à competição pilotos de várias partes do país. Mauro Diniz, de Belém–PA, Alessandro Carioca, do Rio de Janeiro, Pablo Eceiza, do Maranhão, Álvaro Alves, de Xinguara–PA, e Neyderman Amorim, de São Luiz, foram os representantes da equipe, cada um trazendo sua experiência e habilidade para as águas de Boa Esperança.



Equipe Búfalos no campeonato brasileiro de jet ski Mauro e Álvaro (Divulgação/Equipe Búfalos) Álvaro e Pablo (Divulgação/Equipe Búfalos)

As competições, organizadas pela Asseng, foram decisivas, pois integraram as finais do Brasil Cup e as etapas iniciais do Campeonato Brasileiro promovido pela BJSA. Ao todo, 23 categorias foram disputadas, com 120 pilotos lutando pelo título de melhor do Brasil em suas respectivas categorias.

A participação da Equipe Búfalos no campeonato não apenas destacou a diversidade geográfica e a qualidade dos pilotos brasileiros, mas também colocou em evidência a crescente popularidade e competitividade do jet-ski no Brasil. A performance de Mauro Diniz e seus colegas de equipe deixou claro que a Equipe Búfalos está pronta para enfrentar os desafios e buscar a excelência nas águas nacionais. Dentre a equipe, Álvaro Alves se consagrou campeão.

O evento foi um grande sucesso, atraindo fãs e entusiastas de todo o país, que vieram prestigiar os talentos locais e torcer por seus favoritos. Com uma organização impecável e disputas acirradas, o Campeonato Brasileiro de Jet-Ski 2024 em Boa Esperança consolidou-se como um dos eventos mais importantes do calendário esportivo nacional.

