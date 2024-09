Uma estreia daquelas!

Márcio Fernandes buscou essa oportunidade no Paysandu assim que soube da saída de Hélio dos Anjos. Determinado como só ele, viu na chance a oportunidade de terminar o ano em um grande clube e manter o Paysandu na Série B. Conhecedor dos bastidores do clube, Márcio se apoiou na lealdade e nos relacionamentos que construiu, e saiu vitorioso.

Agora, é preciso conquistar dentro de campo as vitórias necessárias para manter o Papão no patamar que merece. O compromisso vai até o fim da Série B, mas quem vence no futebol ganha prestígio, e a próxima meta será manter essa trajetória.

Remo surfando a onda

O momento mágico do Clube do Remo na Série C, aliado ao entrosamento com a torcida, são motivos de sobra para buscar mais três pontos e se aproximar do objetivo. A sinergia esperada no Mangueirão amanhã terá clima de decisão, com um time acostumado a jogar junto. O adversário é experiente, sabe o que vai enfrentar e merece todo o respeito. Porém, essa química entre campo e arquibancada também precisa ser mantida no segundo tempo. O Remo tem conseguido os resultados no primeiro tempo, mas tem deixado a desejar na etapa final. É preciso melhorar!

Imaginem os dois na Série B!

Esta semana que estamos vivendo mostra os bicolores ansiosos por voltar a vencer, com a zona de rebaixamento se aproximando, e os azulinos encarando mais uma decisão e buscando a Série B com muita determinação. Agora, imaginemos os dois na Série B, brigando por algo maior. Pois é, esta temporada está nos mostrando que isso é bem possível, apesar das dificuldades que o futebol impõe. Se antes parecia mais complicado, hoje já dá para sonhar. O futebol paraense merece esse destaque, e precisamos todos lutar com unhas e dentes para que isso se concretize.

Apito final

Hélio dos Anjos quer cada centavo que ele afirma ter direito a receber devido ao rompimento do seu contrato com o Paysandu. Não há conversa ou acordo para mudar essa situação. É direito de Hélio, e ponto final.

O Clube do Remo acatou o sistema de premiação por pontos conquistados na atual fase da Série C. Assim, o empate contra o São Bernardo fez com que o time recebesse menos da metade do valor previsto. Que os jogadores se recuperem amanhã, jogando em casa.

Com o show realizado no Mangueirão um dia antes do jogo de amanhã do Clube do Remo, espero que tenha dado tempo para a grama respirar e o campo esteja verdejante. O Mangueirão precisará estar impecável para não atrapalhar a partida.