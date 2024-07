Tonhão está muito arrependido

Claro que não vai declarar publicamente, mas todo o esforço que o presidente azulino fez para manter financeiramente o time saudável esse ano e disputar palmo a palmo todas as competições está indo pelo ralo, com chance iminente de ter o futebol paralisado ainda no mês de agosto. Novidade alguma, quando olhamos para trás, mas não se tem dúvidas que o Papellin conseguiu ser pior que Pietro, Dílson e Paulão. Esses três têm um acesso da Série C para a Série B. Mesmo o Remo sendo piada e conseguindo ser rebaixado, quando se imaginava ser impossível. Pois é, o Remo disputa quem foi pior no departamento de futebol.

Remo pode entrar no G-8

Caso o Remo vença o próximo jogo e alguns resultados ajudem, o Remo pode terminar a próxima rodada no G8. Acredite, o Remo pode pisar no G-8 ainda esse ano! Só um milagre fará esse time brigar por uma vaga na próxima fase. Se depender do executivo de futebol, que terceirizou o seu serviço por uns trocados que paga para um funcionário interno no Baenão, a chance é quase zero. O Tonhão tem em mente o que fazer quando esse pesadelo acabar, mas sabe que vai ser muito caro se livrar de quem atrapalhou a temporada. Chega a ser chocante ouvir funcionários do Remo se referindo ao Papellin. O Remo está em um prejuízo enorme.

O time é ridículo

De tão ruim que é o time, o treinador segue insistindo em jogar com três zagueiros, com medo de não perder e seja o que Deus quiser, sobre o resultado que o time terá no final dos 90 minutos. Alguns jogadores - que não formam um time de pelada em Belém - são utilizados pelo treinador pelo simples motivo de estarem no elenco. Se for dar nomes, talvez não caiba nesse espaço, mas ser mais ridículo que Raimar, Ribamar, Marco Antônio e os zagueiros, que não dá para salvar um, é impossível. O Figueirense, que teve medo do Remo depois que fez o gol, está no G-8 e o Remo fora. 2024 só não será um pesadelo se o time se mantiver na Série C.

Apito final.

Não existe outro caminho ao torcedor, que não seja o de acreditar em algo. De apoiar o clube, de sofrer até o fim. Ou quem sabe, o milagre de classificar. Essa paixão do torcedor, é maior que qualquer incompetente que atrapalhe o clube.

Sempre é difícil uma transição de comando em um clube de futebol. Com o Tonhão não seria diferente, mas ficou muito mais prejudicado quando aceitou entregar o futebol de mãos beijadas. Foi como se tivesse dado o time nas mãos do porteiro do Fortaleza.

Vida que segue e vamos assistir, quando terminar a temporada do Remo, qual a postura de quem afundou o ano inteiro. Não duvido que queira receber os três anos de contrato, centavo por centavo. Eu pagaria o dobro e me livrava. Que mancada, Leão!