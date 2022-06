Sangue, suor e liderança!

Teve de tudo na vitória de virada do Paysandu na Curuzú, que lhe deu a liderança da Série C. Time com pouca inspiração no primeiro tempo, perdendo dois jogadores por lesão, saiu atrás do placar, mas voltou para o segundo tempo como o torcedor gosta. Mesmo com o Zé Aldo o melhor jogador da equipe não jogando nada, coube ao Marlon fazer dois gols e assumir a artilharia da competição de forma isolada. O torcedor lotou e levou a liderança para casa.

Empresário em Belem

O empresário paulista, de primeiro nome Luiz, chegou ontem em Belém para uma reunião com o presidente Maurício, do Paysandu. Em pauta, o pedido de mais de 40 milhões de reais por parte do empresário na justiça, referente a ter comprado, mas não ter levado o Pikachu. Essa venda ocorreu na administração do Luiz Omar - que na época reconheceu a venda, o conselho permitiu em ata e o empresário tem os comprovantes de pagamento.

É muito estranho!

Quando aceita conversar com o empresário paulista, o presidente Maurício do Paysandu demonstra não ter a mesma convicção que vinha tendo em entrevistas. Era quente na boca do presidente que esse assunto Pikachu não daria em nada! Dias depois, o empresário chega na cidade, vai reunir com o presidente e a expectativa agora é saber se o clube vai reconhecer a dívida. Quando se deve e não se paga, até que a justiça defina, é melhor tratar bem e servir um bom café na sala do clube.

Apito final

Não tem como o Remo não carregar para dentro de campo hoje em Volta Redonda a liderança do Paysandu na Série C. É exatamente assim que funciona por aqui.

Salve a Tuna Lusa que venceu por 1 a 0 no sábado dentro de casa o Pacajus. O Castanhal, fora de casa, perdeu por 1 a 0 para o Juventude Chamas. Na Série D, temos sofridos “pouco”.

Thiago Coelho (ilustração) ontem fez a defesa que evitou o que seria o segundo gol do Belo. Juizão caiu na experiência do Pipico, que dobra os joelhos e cava o pênalti. Final Papão é líder!