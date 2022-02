Re-Pa e Bombeiros

Até ontem, quando foi realizada a reunião entre os órgãos de segurança para o RexPa do próximo domingo, os Bombeiros apontavam que a Curuzú tem laudo, mas não tem a certificação aprovada para a utilização de eventos. Falta hidrantes e até extintores carregados foram apontados como falha de segurança. Aí a pergunta do Remo foi: “Como está tendo jogo na Curuzú?”

Fácil de responder

Essa pergunta do representante do Clube do Remo na reunião, é fácil de responder. Os jogos que estão ocorrendo na Curuzú, ocorrem da mesma forma nos estádios do interior e até no CT do Remo que não é local de jogo oficial. Esse velho jeitinho para a bola rolar no campeonato, um dia pode virar um grande problema. Ou tem hidrante em todo estádio no Pará?

Alguém faça alguma coisa

Mais um jogo deprimente, com um gramado horrível, que não só compromete a qualidade do jogo, como a saúde dos jogadores. Ontem em Bragança, tivemos mais um pouco de terror caudado pelo gramado e ninguém faz nada, que não seja reclamar. Agora Bragantino e Caeté vão provar desse gramado no clássico que vão disputar na próxima rodada. Que esse seja o último ano disso aí.

Uma posição do Governo

Já que a FPF não consegue fazer nada a respeito, o governo do estado que investe corretamente milhões e proporciona ter um campeonato por várias regiões do Pará, deveria meter a sua colher. Não fechar as cortinas do término do campeonato e só lembrar desse produto, um mês antes da competição. Alguém precisa fazer alguma coisa, tratar o futebol paraense com mais profissionalismo.

Chumbo Grosso

Essa investida da torcida do Paysandu em fazer o sócio torcedor, para alguns é exclusivamente para não terem que comprar ingressos e com isso, a renda que será dividida, diminuir a cota do Remo. Quem tem dito isso, não está falando a verdade.

O Paysandu vai ter que prestar contas dos ingressos que repassar para sócios torcedores e claro que não vai poder extrapolar o que podemos chamar de 50% do público que comportar na Curuzú. Mas se é para ver as vendas crescerem, vale muito a pena.

Penal de ontem marcado para o Remo foi inventado pelo Joelson. Só ele no estádio que viu pênalti e para chatear ainda mais o adversário, foi marcado logo depois do penal que o Bragantino converteu. Árbitro interferiu no resultado do jogo!

A diretoria do Paysandu deveria postar a ATA da reunião de ontem e não nota falando que o clube faz tudo o que as autoridades pedem. Seria muito mais transparente, aceitar o que os Bombeiros colocaram durante a reunião. É só falar a verdade.