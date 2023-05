Remo em segundo e Paysandu em terceiro

A dupla Re-Pa, que domina os títulos no Pará, assistiu o Águia chegar ao título pela primeira vez. O Remo assistiu mais de perto, com todo o apoio do seu torcedor, o Águia entrou na galeria dos clubes campeões. Remo e Paysandu caíram na reta final, com uma vergonha maior para o Remo, que todos apontavam como absoluto ao título. O Paysandu, que ficou em terceiro lugar, também foi um topo de decepção. Mas o Águia não tem nada de culpa, aproveitou e sonhou com o título e buscou com muita eficiência e às vezes correndo risco. Correu risco quando perdeu a primeira semifinal em casa para o Paysandu e permitiu a virada do Remo, com menos um jogador no segundo jogo da decisão. Viva o Águia de Marabá que calou as duas grandes torcidas.

Será que o erro está em campo no Remo?

O Clube do Remo não contrata muito errado não. Tem trazido bons treinadores, jogadores que se destacam sim, mas na prática os resultados não estão acontecendo. Pode servir para análise, se o erro não está, na forma de administrar esses treinadores e jogadores. Pagar corretamente, contratar corretamente, não resolve se não tiver administração sobre esses profissionais. O futebol não permite tratamento opressor e muito menos, apaixonado. A relação precisa ser de extremo profissionalismo, com cada um sabendo a sua obrigação. Se alguém tiver que puxar a corda é o clube e não dar a chave do clube, para quem vem ser funcionário, seja ele jogador ou treinador. Que seja revisto isso!

Agora o foco é a Série C

Remo e Paysandu estão em posição diferente no momento na série C. Parece controverso, já que o Remo sempre foi apontado como um elenco de muito melhor qualidade. Começou a série C e em quatro rodadas, o Paysandu possui 6 pontos e o Remo perdeu todos os jogos. Porém, as críticas sobre o elenco do Paysandu são bem maiores, que as críticas, que o elenco do Remo recebe. Na realidade, sem prever o futuro, mas talvez o elenco do Paysandu reconheça suas dificuldades e o elenco do Remo, acredite que seja de um tamanho que não é. Sinceramente pelo que produzem em campo, a dupla RexPa, claramente, luta para não cair. E olha que é o principal campeonato, que todos só pensam nele.

Apito final.

A escolha popular dos melhores do campeonato paraense, realizada por algumas mídias, é um apavoro só. Se fizermos uma avaliação dos 11 escolhidos, talvez uns três mereçam ganhar.

Horrível a atitude dos jogadores do Remo em não ficarem no gramado para receberem as medalhas de segundo lugar. Nítida postura de quem não sabe perder, como criança mimada.

Parece ironia, mas o Águia quando jogou contra Remo e Paysandu, com arbitragem de fora, não só saiu vencedor, como conseguiu levar o título de campeão paraense. Só ironia será?

Outro marco interessante na grande final, foi em seu primeiro campeonato paraense como presidente da FPF, o Ricardo Gluck entregou o troféu de campeão para o Águia, dentro do Baenão.